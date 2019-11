El día que Evo Morales fichó por un equipo de futbol y casi juega un partido profesional

Este domingo Evo Morales anunció su renuncia a su cargo como presidente de Bolivia, luego de que fuera señalado por presunto fraude electoral en los comicios pasados donde había sido electo nuevamente.

El ahora exmandatario sorprendió al mundo en 2014 cuando estuvo cerca de cumplir el sueño de muchos, convertirse en jugador profesional, a pesar de ostentar el cargo más alto de su país.

Evo Morales fue fichado por el club boliviano de primera división, Sport Boys Warnes, para lucir el número 10 en la temporada 2014-2015.

De acuerdo a la BBC, el anuncio lo realizó el presidente del club, Mario Cronenbold, amigo de Morales. El equipo le enviaría al presidente el listado de los partidos de la temporada y él podría elegir cuáles jugar. Además, cobraría el salario mínimo de ese entonces, 1480 bolivianos.

Sin embargo, solo jugaría algunos minutos y no el partido completo. Si Evo Morales hubiera saltado al campo vistiendo los colores de Sport Boys Warnes, habría roto dos récords: ser el primer hombre de más de 50 años en debutar al más alto nivel del futbol a nivel mundial, y además se convertiría en el primer jefe de estado en ejercicio con un contrato profesional como futbolistas

En ese entonces, faltaban poco menos de dos meses para las elecciones, así que nadie sabía si la agenda del presidente le permitiría acudir a defender el azul de los Sport Boys Warnes.

Al final, el argumento que utilizó Evo Morales para descartar jugar en el Sport Boys, no fue darle prioridad a su cargo como presidente o las críticas que pudo haber recibido, el entonces mandatario rechazó su sueño como futbolistas porque no se encontraba en las condiciones físicas que exigía el campeonato local.

"No quiero perjudicar, no estamos a la altura de un deportista. Intenté intensificar mi preparación física, pero creo que no estamos a la altura, solo perjudicaría", declaró Morales para la Cadena A en 2014.

Evo Morales y la pelota

Morales siempre se declaró un apasionado del futbol. El mandatario solía jugar con el equipo presidencial y había disputado un gran número de encuentros con equipos diplomáticos de otros países, organizaciones internacionales y sociales.

Incluso, Evo Morales ha había sido registrado como jugador del equipo de tercera división Litoral, de La Paz, para el que jugó un partido en abril de 2008.

