El día que Cuauhtémoc Blanco mandó a "lavar platos" a una árbitro y más casos de discriminación

DANIELA MUÑOZ 08/10/2018 06:03 p.m.

Una árbitro asistente fue agredida verbalmente por un futbolista y su entrenador, quienes descargaron su furia luego de perder 1-0 en un torneo local en Neuquén, Argentina. "Anda... a lavar los platos!, expresó el futbolista a la jueza luego de perder el encuentro.

Tras la victoria de Villa Iris sobre Unión Vecinal, el defensa Emiliano Doglioli despotricó contra Agustina Faundez, lo que le costó 10 partidos de suspensión. Mientras que el técnico y hermano de Emiliano, Guillermo Doglioli, fue sancionado con 15 juegos, por una supuesta amenaza de muerte: "Entro a patotear al vestuario. Me apuntó con el dedo y me dijo ´si te encuentro en la calle, te mato".

Filtran supuesto documento con el que Cristiano Ronaldo compró el silencio de mujer violada

El machismo, es una constante en el futbol. Más de una árbitro ha levantado la voz para denunciar los casos de discriminación que sufren en el balompié. Este caso no está aislado al futbol mexicano, pues en 2004, el ahora gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, lanzó la misma frase a la silbante Virginia Tovar.

Cuauhtémoc Blanco manda "A lavar platos" a árbitra mexicana

En 2004, Virginia Tovar se convirtió en la primera y en la única árbitra mexicana que dirigió un partido en la Primera División (América vs Irapuato), pero que no llegó más lejos, ni si quiera como instructora, "por el machismo mexicano. Porque Aarón Padilla y Carlos González me bloquearon", delató.

"A lavar platos", está frase fue la que le dijo Cuauhtémoc Blanco al finalizar el partido que Tovar pitó por primera vez en el máximo circuito.

Cuauhtémoc no me dijo nada. Cuando faltaban siete minutos para terminar el juego se volvió loco, le quería pegar a alguien, me acerqué a calmarlo y me dijo ´no me toques´ y lo dejé, la ley del hielo. Se acabó el juego y se me deja venir, pero no alcanzó a llegar porque la prensa se puso frente a él. Luego dijeron que dijo que me ´fuera a lavar platos´, pero a mí nunca me dijo nada, pero le dolió, tan le dolió que fue a decírselo a Angélica Vale a Parodiando, pero en mi cara nunca me dijo nada. Le faltaban muchos para que me dijera algo", señaló en entrevista para El Universal.

Me retiré en 2008 por el machismo, Aarón Padilla, Presidente de la Comisión de Arbitraje no me daba apoyo. Les dije que no los aguantaba. Siempre era lo mismo, a la mujer no le daban apoyo y hasta la fecha sigue, soy la única mujer que ha dirigido en Primera División".

En otro momento, el exfutbolista Jared Borguetti, también se dirigió a Tovar de manera despectiva, pues la silbante declaró que "apenas estaba tirando el volado para iniciar el partido y me decía ´¿para qué la mandan mija si no tene capacidad?´ Y yo le decía ´espérame, todavía no empiezo a arbitrar y ya me estás echando´".

Colin Kaepernick y Marc Bosman, los deportistas que revolucionaron el deporte, sacrificando sus carreras y condenándose al olvido

Acoso Sexual a árbitra en Málaga

Muchas árbitras han tenido que aguantar el acoso sexual en un deporte dominado por hombres. En diciembre de 2017, Eva Alcaide, árbitro asistente de Málaga en España, denunció los insultos machistas que recibió durante un partido.

En el partido Alhaurín de la Torre-Fuengirola, de la Segunda Andaluz juvenil, un grupo de seguidores dirigieron frases sexistas y ofensivas a la árbitra como "Madre mía, la línea, qué culo", "la cogía de la coleta y la ponía en cuatro", " eres virgen", entre otras.

Tras los hechos, el club local expulsó en el descanso al grupo de seguidores.

"Me he sentido totalmente acosada e incluso he llegado a tener miedo por lo que podrían hacer después. He tenido que estar aguantando todo lo que he escuchado por el simple hecho de ser mujer y estar en un banquillo de tíos como es el futbol y el arbitraje".

Despedida por ser mamá

En España un caso de discriminación de género fue denunciado por una árbitra. María Luisa Arias Madrid ha señalado que el Comité de Árbitros de la Federación de Futbol de Ceuta la ha despedido por ir a los campos con su hijo de cinco años.

La ahora exárbitro denunció en enero del 2018 en un medio local, haber sido despedida de su cargo por su situación familiar. Dicha acusación generó polémica en redes sociales, misma que ha sido desmentida por el organismo, que asegura, haber despedido a la juez de campo por "motivos de actitud y aptitud".

La silbante, quien fue durante mucho tiempo asistente en Segunda División, fue cesada tras más de 20 años perteneciendo al órgano arbitral ceutí, los tres últimos como encargada responsable de futbol 8, donde realizaba designaciones y enseñaba a nuevos árbitros.

El pasado lunes 15 de enero, Luisa Arias Madrid se reunió con el presidente de la FFCE, Antonio García Gaona, y el presidente del Comité de Árbitros, Pedro Camúñez, quienes le informaron de su cese "porque tenía un hijo".

"Me dijeron que no podía dar el cien por cien ni estar todo lo disponible que ellos querían y que eso de que yo esté con un niño en un campo de futbol por las noches, que no".

"Mi hijo de 5 años nunca ha impedido realizar las funciones que ellos me han pedido. De ser el niño el problema, me hubiesen echado al primer mes, y he estado tres años. Que me den mil excusas, pero que me digan que es por el niño, eso no".

Por su parte la Federación de Futbol de Ceuta, aseguró que el despido no obedece a ninguna cuestión de género.

"El cese de la indicada, Sra. Arias, no obedece a ninguna cuestión de género, simplemente a una cuestión de actitud y aptitud", afirmaron en un comunicado de prensa.

El caso de María Luisa Arias Madrid no es el único que ha señalado al machismo como un factor para el impedimento del desarrollo del trabajo de algunas arbitras.

dmv

LEA TAMBIEN No al 'Tri', sí a la MLS, Matías Almeyda tiene nuevo equipo Otro de los técnicos favoritos para dirigir a la Selección Mexicana ya tiene nuevo equipo en Estados Unidos

LEA TAMBIEN Así fue la pelea campal al final del combate entre McGregor y Khabib en la UFC McGregor recibió dos puñetazos de un aficionado y Khabib salió de la jaula para agredir al equipo del irlandés