El desastre de Conade que podría dejar sin Juegos Olímpicos a atletas mexicanos

"Con qué tranquilidad el deportistas puede llegar a competir porque hemos tenido errores en el tema de los controles antidopaje, con qué tranquilidad puede llegar a competir si no tiene en las manos la información que le diga no te preocupes, tú estás limpio tu puedes llegar a Tokio y no vas a tener, por lo menos desde que saliste de México y hasta que llegaste a Japón, problemas con que vas a tener un resultado analítico adverso o algo que pudiera poner en riesgo tu participación, todo esto psicológica, emocionalmente perjudica al atleta", señaló Beatriz Pereyra para La Silla Rota.