El desafío de Cristiano Ronaldo a Lionel Messi

El astro portugués, Cristiano Ronaldo, sorprendió a todos con sus declaraciones en una entrevista con la prensa italiana, en la que desafió a Lionel Messi a que fiche por un club italiano, recordándole que mientras pasó por distintas ligas del mundo, él siempre estuvo en España.

¿Echa de menos a Messi?: "No... He jugado en Inglaterra, España, Italia, Portugal, he ganado con mi selección... mientras él todavía está en España. Tal vez él me necesite más. Para mí, la vida es un desafío, me gusta y me gusta hacer felices a las personas. Me gustaría que viniera a Italia algún día. Como yo, acepta el reto. Pero si él es feliz allí, lo respeto. Es un jugador fantástico, un buen tipo. Esta es mi nueva vida y estoy feliz".

Además, el delantero luso consideró que la Juventus es mejor que el Real Madrid como grupo, y aseguró que es el mejor grupo en el que ha jugado.

"No es justo mencionar sólo algunos, pero puedo decir que este es el mejor grupo en el que he jugado. Aquí somos un equipo, en otros lugares alguien se siente más grande que los demás, pero aquí todos están en la misma línea, son humildes y quieren ganar. Si Dybala o Mandzukic no marcan, los ves felices, sonriendo. Para mí es hermoso, percibo la diferencia. Aunque en Madrid son humildes, aquí siento que lo son más. Es muy diferente a Madrid, esto es más una familia".

A su vez, el delantero luso, que fichó por la Juventus tras pasar nueve temporadas en Madrid, reconoció que tuvo varias opciones pero que la Vecchia Signora es un club sólido. "Tiene mucha historia, dos finales de Champions, siete campeonatos. Conocía el ambiente y jugué un par de veces contra la Juventus. Sentí la melodía".

