El conmovedor comercial de la NFL del que todos hablan

La NFL presentó durante el medio tiempo del Super Bowl 53 el video completo con el que rinde tributo a algunos jugadores históricos para celebrar los 100 años de existencia que está por cumplir la liga.

En el video que logró reunir a 40 leyendas vigentes y retiradas del emparrillado aparecen los quarterbacks Tom Brady (New England Patriots), Peyton Manning (Denver Broncos) y Joe Montana (San Francisco 49ers), el receptor Marshawn Lynch, entre otros.

The all-time greatest, most competitive NFL players gathered for the #NFL100 gala. What could possibly go wrong? pic.twitter.com/pvE0fKuSye — NFL (@NFL) 4 de febrero de 2019

La campaña NFL100 "es una oportunidad para celebrar hasta dónde hemos llegado y mirar hacia los próximos 100 años", declaró días antes el comisionado de la liga Roger Godell.

"En mis sueños más salvajes nunca hubiera imaginado que tantos jugadores y estrellas de la NFL se juntaran. La energía y camaradería de todas las generaciones que rodaron fue increíble. Espero que el video les recuerde a todos la pasión y la emoción que rodean al juego, así como la rivalidad", dijo Godell.

La NFL fue fundada el 20 de agosto de 1920 con sólo 11 equipos; actualmente tiene 32 franquicias.

