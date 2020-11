El 'Chucky' Lozano podría llegar a la Premier League o Bundesliga

Hirving Lozano su deseo por jugar en el Barcelona y el conjunto catalán tampoco evade el hecho de poder adquirir la carta del ´Chucky´ en algún momento, pero sería un plan para un largo plazo. Simone Canovi, agente de la FIFA y scaut de jugadores para la Roma, aseguró que ve el futbolista más rumbo a la Premier League o a la Bundesliga de Alemania.

De acuerdo con la entrevista que Canovi dio a el diario italiano Il Sussidiario, aseguró que el Barca está cubierto por el momento. Por tal razón, el equipo no apunta a Lozano.

"En este momento, el Barcelona me parece cubierto y luego no creo que el Barcelona apunte a Lozano. Lo veo más para la Premier League o para la Bundesliga", aseveró.

Asimismo, el representante de la FIFA indicó que la salida del mexicano no podría ser en el mercado de invierno, pero que quizá para el de verano del 2021 habría oportunidad.

Hirving Lozano en el inicio de la Serie A 2020/21:



? vs Parma: involucrado en los 2 goles del Napoli.

? vs Genoa: DOBLETE.

? vs Atalanta: DOBLETE.



Qué arranque de temporada del mexicano.



EL MUÑECO DIABÓLICO. pic.twitter.com/ZMJX1s3kTL — Invictos (@InvictosSomos) October 17, 2020

"No lo sé, seguro que el mercado de enero no es de esos en las que hay salidas importantes, si acaso se podrá hablar en junio. Con (Aurelio) De Laurentiis (dueño del Napoli) siempre puede pasar cualquier cosa y por tanto es una eventualidad que no hay que descartar", finalizó.