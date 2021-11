"El Chucky" Lozano asegura que en México solo quieren "cortar cabezas"

La derrota de la Selección Mexicana frente a Estados Unidos generó estruendo en todo el futbol mexicano. Sin embargo para Hirving "El Chucky" Lozano las críticas son desmedidas.

"En México queremos cortar cabezas por todos lados, pero hay que tener paciencia, no es fácil, creen que es fácil todo, pero no. Si fuera fácil ya tendríamos 10 mundiales atrás y no es así, es complicado ir a jugar de visita a Panamá, Honduras, es difícil, claro que es difícil".

Por otra parte, "El Chucky" Lozano aseguró en la misma entrevista para TUDN, que los rivales de la zona le juegan "diferente" a la Selección Mexicana.

"A México siempre se le ponen un poco mejor los equipos, más vivos. Hay que tener paciencia. Lo veo bien, hay que mejoras cosas, claro que sí".

Finalmente, el futbolista del Napoli de la Serie A de Italia aceptó que ha habido un crecimiento en las selecciones de la zona de Concacaf.

"Es un equipo (Canadá) que ha crecido mucho, creo que todas las selecciones han tratado de crecer, y creo que lo han hecho", finalizó.