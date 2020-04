"El Chicharito" Hernández explota contra los mexicanos que lo critican

El futbolista mexicano, Javier "El Chicharito" Hernández rompió el silencio sobre las constantes críticas que ha recibido durante su carrera. El jugador del LA Galaxy aseguró que ya ha aprendido a superarlos y que los éxitos que ha conseguido, nadie se los puede quitar.

"Si quieren soy el peor jugador en la historia de México, pero no pueden quitar lo que hice", señaló durante un live de Instagram.

El máximo goleador de la Selección Mexicana compartió que una de las ideas por las que decidió convertirse también en youtuber, era para que las personas lo conociera tal cual es en su vida diaria.

"Yo no quiero que me amen, yo no quiero caer bien, yo solo quiero que me conozcan y que yo sé que lo que interpreten de mí, algo a ellos les queda, si te da alegría juzgarme, bien".

El exjugador del Manchester United y el Real Madrid también expresó que la manera en la que compite es una de sus mayores virtudes como deportista y persona.

"Lo que tengo en mi ADN es competitividad, me digas lo que me digas, puedo ser malísimo, sí soy malísimo, pero por eso yo tengo algo que soy competitivo, me encanta competir y cada vez me doy cuenta el porqué, porque en la competitividad crezco, aprendo, para mí la competencia es crecimiento puro", sentenció Hernández.