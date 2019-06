"El Chicharito" Hernández arremete contra Zague por indirecta

REDACCIÓN 04/06/2019 11:12 a.m.

Luego de que Javier Hernández declinara ser convocado para jugar la Copa Oro 2019 con la Selección Mexicana, el exjugador y ahora comentarista deportivo de TV Azteca, Luis Roberto Alves "Zague", compartió su opinión respecto a las ausencias del tricolor para disputar el torneo de Concacaf.

También te puede interesar: Las 12 cosas que no sabías del boxeador mexicano Andy Ruiz

"El Chicharito" Hernández no fue el único que pidió no ser convocado para la Copa Oro, por el próximo nacimiento de su primer hijo, por lo que Zague utilizó su cuenta de Twitter para opinar, pero el futbolista del West Ham no lo tomó de buena forma y decidió responder a las críticas del exjugador del América.

"Más allá de que puedan existir mil excusas, el jugador tiene la última palabra. Y él es quien decide si quiere estar o no en la selección. Es cuestión de sentir orgullo deportivo de representar a tu país, sea cual sea la exigencia: competencia oficial o hasta un mero partido amistoso", expresó Zague.

Más allá de que pueden existir mil excusas,el jugador tiene la última palabra.Y él es quien decide si quiere estar o no en la selección. Es cuestión de sentir orgullo deportivo de representar a tu país,sea cual sea la exigencia:competencia oficial o hasta un mero partido amistoso — Zague (@LRZague) 4 de junio de 2019

Pese a que Zague no fue agresivo en su declaración, apeló al "orgullo deportivo" de representar a México, sea cual sea el nivel de competencia que te soliciten, algo que molestó a Hernández.

"¿Y qué sucede si en mi situación (y creo que en la situación de los que no están en la selección ahora mismo también) sigo (siguen) sintiendo orgullo deportivo y moral de poder representar a mi país, aunque, por acuerdo mutuo, no me hayan convocado a la Copa Oro?", respondió "El Chicharito".

¿Y que sucede si en mi situación (y creo que en la situación de los que no están en la selección ahora mismo también) sigo (siguen) sintiendo el orgullo deportivo y moral de poder representar a mi país aunque, por acuerdo mutuo, no me hayan convocado a la copa oro? https://t.co/wRhpaarIs5 — Chicharito Hernandez (@CH14_) 4 de junio de 2019

Ante la respuesta de Javier Hernández, mucho de sus seguidores le cuestionaron por su ausencia en la Copa Oro, preguntándole si haría lo mismo (no asistir), si se tratara de una Copa del Mundo y el exjugador de Chivas respondió:

"Carnal, eso nunca lo sabremos porque no ha pasado, y creo que no pasará esa situación. En mi vida claro. Abrazo", aseguró Hernández.

Carnal eso nuuuunca lo sabremos porque no ha pasado y creo que no pasará esa situación. En mi vida claro. Abrazo — Chicharito Hernandez (@CH14_) 4 de junio de 2019

Otros aficionados cuestionar su "acuerdo mutuo" y así respondió el delantero tapatío.

Pues por donde lo veas cuando es acuerdo mutuo es que el entrenador y yo llegamos a la conclusión que lo mejor para la selección, para el y para mi era que no estuviera presente en la copa oro. Abrazo — Chicharito Hernandez (@CH14_) 4 de junio de 2019

dmv

LEA TAMBIEN "Mamá, te amo, no padeceremos más": el conmovedor mensaje de Andy Ruiz Así fue el conmovedor mensaje que el boxeador mexicano Andy Ruiz le dedicó a su mamá

LEA TAMBIEN La dieta favorita del boxeador mexicano Andy Ruiz No creerás lo que se comió antes de la pelea la nueva estrella del box mexicano

LEA TAMBIEN Los millones que le ahorró Kinsey Wolanski al sitio de contenido para adultos por invadir la final de Champions Publicidad gratis, Kinsey Wolanski logró generar altas ganancias al sitio de contenido para adultos que portaba en su traje de baño cuando saltó al campo