"El Chicharito" comparte inéditas fotos de su abuelo Tomas Balcázar

Todos en el futbol mexicano conocían la estrecha relación que Javier "El Chicharito" Hernández tenía con su abuelo Tomás Balcázar, quien falleció el pasado domingo a los 88 años.

El delantero del L.A. Galaxy se manifestó por primera vez tras la muerte de uno de los ídolos de las Chivas y compartió una fotografía inédita, así como videos con su bisnieto Noah, hijo de "El Chicharito" y Sarah Kohan.

A través de sus historias de Instagram, el exjugador del Manchester United compartió una fotografía de él cuando era niño, sentado en las piernas de su abuelo, y a un lado, su abuelita.

Además compartió una foto de las cuatro generaciones en donde aparece Tomás Balcázar, Javier Hernández padre, "El Chicharito" Hernández y el pequeño Noah, así como videos de su abuelo conviviendo con su bisnieto.

Finalmente, el máximo goleador de la Selección Mexicana compartió un emotivo mensaje sobre su abuelo señalando lo bondadoso que era con todo el mundo.

"Eso y más es Don Tomás Balcázar y no nada más con hijos, nieto y bisnietos, con todo el mundo que estaba a su alrededor. Un ser humano tan pleno, feliz, bondadoso y amoroso".

"El Chicharito" se despide de su abuelo

En una transmisión en vivo, el delantero del LA Galaxy de la MLS, comentó que su abuelo era una persona feliz y agradecida de que él haya decidido seguir sus pasos en el mundo del futbol, pues eso le recordaba sus épocas como jugador.

"Hubo pocos momentos en el cual me agradeció mi abuelito el que haya querido seguir sus pasos, querer ser futbolista y haberme empujado muchísimo para poder llegar a lugares inimaginables, porque me dijo ´hijo muchísimas gracias porque no sabes cómo me reflejo en ti, no sabes lo feliz que me hace ver a una persona que amo mucho siendo tan feliz como lo fui yo en el futbol". Declaró en su Instagram Live.