El castigo de Khabib y su equipo tras la pelea campal en la UFC

Al finalizar la pelea entre Khabib Nurmagomedov y Conor McGregor se dio un penoso incidente cuando el peleador ruso salió del octágono para golpear al séquito del irlandés generando una trifulca que por supuesto tendrá graves consecuencias como ya lo advirtió Dana White, presidente de la UFC.

"Esto no es lo que somos, esto no es lo que hacemos, no somos esto" fueron las palabras de Dana White ante los medios en la conferencia de prensa posterior al evento: También comentó que "nadie esperaba que Khabib saltara de la jaula, la policía hizo un gran trabajo controlándolo", comentó.

Tres integrantes del equipo de Khabib Nurmagomedov fueron detenidos por la Policía de Las Vegas y conducidos a la comisaría después de la trifulca originada tras el triunfo del luchador ruso frente a Conor McGregor en la UFC 229.

Conor se negó a presentar cargos, tres de los miembros del equipo de Khabib fueron arrestados y dejados en libertad".

Aquí tenéis el vídeo del caos que se ha vivido tras el final del Khabib Nurmagomedov vs Conor McGregor, donde el ruso ha sometido al irlandés. #ufc229 pic.twitter.com/eAb7V0z3wH — Mundo MMA (@esmundomma) 7 de octubre de 2018

Respecto a los peleadores externos que saltaron al octágono, manifestó que habrá consecuencias inmediatas que reflejan la postura de la empresa ante este penoso episodio: "quienes saltaron (al octágono) nunca pelearán aquí, Tukhugov no peleará contra Lobov por su participación en el incidente. Apesta terminar así, es una mierda". declaró.

También habló sobre el futuro del campeón ruso Khabib y White dejó entrever que se tomarán decisiones drásticas que afectarán al peleador: "una larga suspensión puede significar que Khabib sea despojado del título".

