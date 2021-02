"El Canelo siempre me ha tenido miedo": Chávez Jr

Julio César Chávez Jr. venció a Jeyson Minda en Sinaloa y el hijo de la leyenda demostró que tiene nuevas intenciones de planificar un encuentro ante Saúl ´Canelo´ Álvarez, a quien derrotó una vez en el Paradise de Nevada.

En una entrevista para la Agencia EFE, el pugilista dejó claro que sus intenciones son enfrentarse ante el ´Canelo´. El junior posee una marca de 52 títulos, los cuales son 34 por nocaut, acumula cinco derrotas y un empate.

¡ @jcchavezjr1 aseguró que quiere volver a pelear con @Canelo ?? !



??El Jr dejó en claro que después de pelear vs Jeyson Minda, buscará mejores rivales incluido Saúl Álvarez pic.twitter.com/rd5QRbVVNe — Boxeo Telemundo (@BoxeoTelemundo) November 26, 2020

"Tengo 57 peleas en las que probé que puedo pelear, el día que no lo consiga será un ring el que lo dirá, no la prensa. Estoy contento y después de esta pelea quiero enfrentar a los mejores rivales, incluido el Canelo que siempre me ha tenido miedo", dijo Julio César.

El tapatío no ha respondido al reto de Chávez Jr, pues se encuentra concentrado para su siguiente encuentro ante Callum Smith, a quien se medirá el próximo 19 de diciembre en Texas.

Julio César Chávez Jr. volvió a ganar un combate al enfrentarse ante Jeyson Minda el viernes por la noche. Tardó cuatro rounds en derrotar al sudamericano cuando su esquina solicitó la rendición ante el local.