"El Canelo" le da emotivo mensaje a su hijo antes de que se inicie en el boxeo

Saúl "El Canelo" Álvarez no solamente es considerado el mejor Libra por Libra del momento, sino también un padre ejemplar en toda la extensión de la palabra. Esta vez, el pugilista tapatío tuvo una charla con su hijo, Saúl Adiel, quien a pesar de su corta edad, tiene claro que quiere seguir los pasos de su papá en el mundo del boxeo.

Este emotivo momento se dio mientras Show Time Sports grababa otro capítulo más sobre la preparación que lleva "El Canelo" antes de enfrentar al estadounidense Caleb Plant este sábado 6 de noviembre en Las Vegas, Nevada. En dicho video se puede observar cómo el hijo de Álvarez se acerca al cuadrilátero para decirle que se cayó y que no lloró a pesar del golpe que se dio, lo que provocó que Eddy Reynoso le dijera "los boxeadores no lloran".

Inmediatamente, "El Canelo" Álvarez paró las actividades y se acercó con su hijo para poder dialogar.

¿Qué fue lo qué le dijo "El Canelo"?





"Te voy a explicar algo. Hay veces que no pasa nada si te duele algo, no pasa nada si lloras. Muchas veces tienes que sacarlo llorando, ok, no pasa nada si lloras. No importa si algún día te duele algo, te caes, lo que sea, no importa que llores, no pasa nada", fueron las palabras de "El Canelo" Álvarez.

Finalmente, el pugilista tapatío comentó a Show Time, qué Saúl Adiel le ha dicho que quiere ser boxeador.

"Dice que quiere ser boxeador, todos los días me está viendo videos en YouTube, viendo mis peleas. Me gustaría que le gustara otra cosa, pero si al final le gusta el boxeo qué podemos hacer".