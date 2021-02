"El Canelo” Álvarez ¿un camino fácil a cuatro campeonatos?

El pasado sábado Saúl “El Canelo” Álvarez venció por KO en el 11º round a Sergey Kovalev, arrebatándole el título de los semicompletos de la Organización Mundial de Boxeo (uno de los cuatro organismos grandes de este deporte). Fue una pelea pareja, en la que la balanza parecía inclinarse levemente en favor del mexicano pero al final del día su KO evitó controversias innecesarias. Con la victoria, Álvarez consiguió su cuarto título mundial en diferente categorías, hazaña que solo han alcanzado otros 14 boxeadores en la historia.

Para lograr este título, “Canelo” tuvo que subir dos categorías ya que se desempeña en un peso menor al del ruso. Kovalev es un buen boxeador y aunque ya no está en su mejor momento, era el campeón del mundo (ha sido campeón en esta categoría en tres ocasiones), no se esperaba una pelea fácil para Álvarez, tal como resultó.

Pese a lo anterior, “El Canelo” sigue siendo muy cuestionado en México. En cualquier discusión en relación a su calidad y lugar en la historia del boxeo, siempre hay quien pone en duda a sus oponentes. No falta quien lo acusa de enfrentar “bultos” (boxeadores de baja calidad), peleadores “a modo” o acabados. A pesar de ser considerado en este momento el tercer mejor peleador libra por libra, parece que la polémica en relación a su nivel va a seguirlo por siempre.

En términos generales, cualquier peleador que disputa un título mundial o, más aún, que es campeón mundial, tiene un buen nivel; no por nada se llega a esas instancias. Calificar a un campeón o retador como “bulto” tiende a ser muy subjetivo.

Para determinar que tan simple o complicado ha sido el camino del “Canelo” a estos cuatro títulos en categorías diferentes, nos dimos a la tarea de revisar algunos datos de sus contrincantes y compararlos en relación a aquellos que tuvieron que enfrentar los otros tres boxeadores mexicanos que han ganado cuatro títulos en diferentes pesos:

-Juan Manuel Márquez.

-Erik “El Terrible” Morales.

-Jorge “El Travieso” Arce.

Buscamos hacer la comparación usando los siguientes criterios:

1.Récord de victorias y derrotas de los cuatro.

2.Edad de los oponentes a los que arrebataron el título. Esto es importante porque uno de los argumentos en contra de “El Canelo” es que enfrenta a peleadores “viejos”.

3.El récord de ganados y perdidos de esos campeones a los que derrotaron y su récord después de la pelea en la que los vencieron. Al hacer este análisis podemos evaluar si el título lo arrebataron a un boxeador en pleno declive o incluso acabado.

4. El número de peleadores invictos o con una derrota al que enfrentaron los cuatro, como una forma de evaluar la complejidad de su camino.

5.Que tan larga y productiva fue la carrera de cada uno de los boxeadores con los que pelearon, posterior a sus enfrentamientos, para evaluar si sus peleas fueron contra boxeadores que tuvieron aún un buen camino.

Estos criterios son tan buenos como cualquier otro que busque darle objetividad al análisis pero creo que son suficientes para poner en contexto a los resultados de Saúl Álvarez. No es mi objetivo compararlo contra grandes leyendas como Julio César Chávez, “Finito” López o Rubén Olivares, eso podemos hacerlo en otro momento aunque sabemos que ante una carrera como la de Chávez, cualquiera palidece.

Con la finalidad de eliminar del análisis peleas del inicio de sus carreras (porque pudieron tener rivales muy a modo), tomamos los datos a partir de la pelea en la que ganan su primer campeonato mundial y solo consideramos enfrentamientos por campeonatos mundiales.

Análisis de peleadores a los que les quitaron el título.

Este es el récord que tenía cada uno de los boxeadores a los que vencieron para ganar por primera vez el título de una categoría (por ejemplo, el recientemente derrotado Kovalev tenía marca de 34 victorias, tres derrotas y un empate).

Esta es la edad que tenían esos campeones al momento de la pela con los mexicanos:

Finalmente, éste es el récord de ganados y perdidos que tuvieron los excampeones posterior a la derrota frente a los mexicanos:

Nota: NA * - No han peleado desde el enfrentamiento con Canelo pero es muy reciente y no han anunciado haberse retirado, por tanto No Aplica incluir un récord.

Algunas conclusiones basadas en estos números:

1. Jorge Arce es quien enfrenta en general a rivales más jóvenes y por tanto tal vez en mejor momento físicamente. En relación a Morales y Márquez, "El Canelo” no enfrentó a boxeadores más “viejos”.

2. Casi todos los boxeadores a los que enfrentaron tenían ya más de una derrota. Si bien Morales y Arce vencen a un invicto y Álvarez a un peleador con solo una caída, los cuatro vencieron en al menos tres de sus combates a peleadores cuyo récord no es de los más impresionantes en la historia del box.

3. Márquez le arrebató el título a más boxeadores que aún tuvieron una carrera con números positivos pero francamente a excepción de Pacquiao (que se marca como 8 – 2) no hay algún caso notable. No parecería que, excepto el mencionado caso del boxeador filipino, hayan vencido a contrincantes que después hayan logrado grandes cosas en el boxeo.

Mi resumen de este punto es que “El Canelo” no tuvo un camino más fácil que los demás en cuanto a los rivales a los que ganó el título. La combinación de edad y récords (antes y después de enfrentar a los mexicanos) nos dice que ninguno de nuestros campeones tuvo un camino mucho más complejo que los otros (y claramente lo más notable es la victoria de Márquez ante Pacquiao).

Récord total en peleas de campeonato.

Aquí vamos a ver algunos datos de sus peleas de campeonato, a partir de su primer título, ya sea como campeones defensores o como retadores.

Veamos el récord de ganados y perdidos de cada uno:

Hay que tomar en cuenta que a “El Canelo” le queda mucha carrera por delante, nada garantiza que su porcentaje a la larga vaya a mantenerse tan alto.

Revisamos cual fue el récord que cada uno de ellos tuvo en peleas ante oponentes que se encontraban invictos o tenían máximo una derrota. Este dato nos puede dar una idea de su rendimiento ante algunos de sus contrincantes más duros.

Ahora veamos algunos números que muestran la longevidad y productividad de los peleadores a los que enfrentaron. Para la longevidad miramos cuantos de esos boxeadores aún tuvieron 10 o más peleas, eso ayuda a ver que tanto enfrentaron a peleadores ya cerca del retiro o que realmente ya no aportaron mucho. Para la productividad lo que miramos fue cuantos de ellos tuvieron más peleas ganadas que perdidas después de enfrentar a los mexicanos, eso nos da una idea de la calidad de los oponentes.

Nota *: Dado que algunos aún van a seguir peleando (por ejemplo Golovkin), hemos eliminado del análisis a boxeadores que no han vuelto a pelear desde su enfrentamiento con Álvarez pero no han anunciado su retiro y hemos dejado como “carrera larga” a aquellos que siguen boxeando.

Nota **: Oponentes es el número de peleas … si Márquez peleó varias veces con Pacquiao, se suma una por cada enfrentamiento.

Con base a los datos anteriores, estas son mis conclusiones:

1.Evidentemente los cuatro tienen récord ganador, no por nada son grandes del boxeo. “El Canelo” es hasta hoy el de mejor récord en este análisis.

2."El Terrible” es quien enfrentó a una mayor cantidad de oponentes con récord casi inmaculado y es también quien mejor porcentaje de victorias tiene, seguido de Álvarez. Son ellos quienes han enfrentado un calendario más difícil en ese sentido y también quienes muestran mejor récord.



3. Márquez y Álvarez parecen ser los que, en general, enfrentaron mejores contrincantes desde la perspectiva de récord posterior a sus peleas, tener 80%+ de oponentes con récord positivo posterior nos dice que Márquez es quien en el global pudo haber tenido peleas más duras.



4.Ninguno de ellos tuvo un alto porcentaje de contrincantes que aún hicieron larga carrera, eso podría significar que enfrentaron a un alto número de boxeadores ya cerca o medianamente cerca del retiro (por edad o calidad). Arce es quien se ve mejor en este sentido pero tampoco es muy impresionante.

Ninguna cifra me dice que “Canelo” haya tenido un camino más fácil que el resto, y por el hecho de que su carrera aún está corriendo tampoco podemos hablar de una complejidad claramente mayor. No veo aquí como se sostenga el argumento de que pelea solo con “bultos” aunque tampoco parece haber enfrentado en lo general una competición mayor.

¿Entonces porqué Morales, Márquez y Arce no son tan criticados por el público como “Canelo”?

Puede haber diferentes factores, algunos muy subjetivos como el carisma o como que en el mundo actual conocemos mucho más detalles de los peleadores que lo que sabíamos en el pasado, simplemente porque tienen más reflectores, más escrutinio en redes sociales. Incluso podría tratarse de un tema de memoria selectiva y en el futuro "El Canelo” será visto con la misma lupa que los otros tres campeones con los que lo estoy comparando.

En donde veo una diferencia importante es en las “peleas que visten”, aquellas en las que cada uno de los cuatro ha enfrentado a rivales que tienen un nombre, un espacio en el mundo e historia del box . Independientemente de si las ganaron o las perdieron, porque al final lo que eso dice es que pelearon contra lo mejor de su tiempo. Estos son los rivales “que visten en grande” a los que cada uno se ha enfrentado (desde mi perspectiva, ustedes pueden sumarle o restarle)

-“El Canelo” Álvarez: Golovkin (dos veces) y Mayweather Jr. Total = 3

-“Dinamita” Márquez: Pacquiao (cuatro veces), Mayweather Jr., Chris John, Tim Bradley = 7

-“El Terrible” Morales: Marco Antonio Barrera (tres veces), In-Jin Chi, Pacquiao (tres veces), Danny García = 8

-“El Travieso” Arce: Mijares, Darchinyan, Nonito Donaire, Jhony González = 4.

A Álvarez le falta forjarse un nombre en este sentido, enfrentar a rivales de renombre que borren cualquier controversia en cuanto a su selección de peleas. Más allá de si gana o pierde, lo que la gente quisiera es verlo como un boxeador que peleó ante los mejores y que nos deje batallas épicas, emotivas, como las que nos regalaron los otros tres boxeadores aquí mencionados, principalmente Márquez y el “Terrible”.

Conclusión

Puede cuestionarse si los criterios aquí utilizados son suficientes o se deberían incluir otros, siempre el sumar datos hará más rico el análisis, pero de cara a determinar si “El Canelo” ha enfrentado a boxeadores limitados o acabados me parece que son suficientes como para concluir que su carrera en ese sentido no ha sido muy diferente de las de los otro tetracampeones mundiales mexicanos.

“El Canelo” Álvarez ha vencido a rivales difíciles y la única pelea que perdió fue ante uno de los mejores boxeadores de la historia así es que no es como para avergonzarse. Con sus cuatro campeonatos está en compañía no solo de los mexicanos mencionados sino de figuras enormes como Pacquiao, “Sugar Ray” Leonard, “Manos de Piedra” Durán, Thomas Hearns, etc. Es un círculo muy pequeño y privilegiado. No parece justo el cuestionar a Álvarez como lo hace gente incluso del medio boxístico.

¿Hasta donde llegará “El Canelo”? No lo sabemos, financieramente es ya tremendamente exitoso, desde el punto de vista récords sus títulos hablan por si mismos. En cuanto a trascender en el ánimo de los mexicanos, está en sus manos, pues dependerá de las peleas que en el futuro cercano decida enfrentar, no tanto por los títulos sino por el reconocimiento y por el nombre que creo merece plenamente en la historia del boxeo de México y el mundo.