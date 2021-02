¿"El Canelo” Álvarez solo se enfrenta contra bultos?

Recientemente hice un Facebook Live en donde hablé de los diez más grandes boxeadores mexicanos de la historia. Dentro de ellos incluí a Saúl “Canelo” Álvarez, peleador nacido en Jalisco en 1990 y que ha tenido una carrera altamente exitosa pero que no ha podido ganar el reconocimiento unánime del público, que si han logrado otros boxeadores mexicanos.

Su marca de 53 victorias, una derrota y dos empates, más el hecho de haber conquistado títulos mundiales en cuatro categorías diferentes, debería ser suficiente para tener el reconocimiento de ser uno de los más grandes, sin embargo no ha sido así. Más allá de que pareciera no tener ese algo que se necesita para ser un ídolo, Álvarez está permanentemente sujeto a cuestionamiento porque muchos aficionados consideran que ha peleado solamente con “bultos”, es decir rivales a modo, no necesariamente “fáciles” pero si contrincantes que no representaban un alto grado de dificultad.

¿Han sido realmente “bultos” a los que ha enfrentado “Canelo”?

Revisamos algunos datos de los diferentes peleadores a los que ha enfrentado desde la pelea en la que obtuvo su primer título mundial y hasta la última ante Kovalev para determinar que tan complicado ha sido su camino.

Récord de sus rivales

Saúl Álvarez ha enfrentado desde su primera pelea por campeonato mundial a cero boxeadores con menos de 85 por ciento de peleas ganadas en sus carreras, ni uno. Desde el punto de vista récord de sus contrincantes no hay nada que se le pueda cuestionar al “Canelo” … el único otro gran boxeador que ha dado México que puede presumir esa marca es Sal Sánchez.

Más aún, de los 20 rivales que estamos considerando, 12 llegaron a la pelea con Álvarez habiendo triunfado en 90 por ciento o más de sus combates y algunos de ellos incluso invictos:

· Austin Trout: 26 – 0

· Floyd Mayweather Jr.: 44 – 0

· Liam Smith: 23 – 0 – 1

· Gennady Golovkin: 37 – 0

De todos estos boxeadores a los que enfrentó, el único ante en que cayó fue Mayweather Jr., que es universalmente catalogado como uno de los mejores boxeadores que han existido, lo cual hace que esa derrota esté lejos de ser humillante.

“Canelo” en este punto tiene un palmarés francamente indiscutible.

Experiencia de los oponentes

La experiencia es un factor a considerar, tener “cicatrices de guerra” es importante para cualquier boxeador al enfrentar a alguien en peleas por el título o con el récord de “El Canelo”. De los 20 contrincantes que analizamos, solamente 6 tenían menos de 30 peleas en su carrera y como ya comentamos todos ellos con una marca claramente positiva en cuanto a ganados y perdidos.

No podemos decir que Álvarez ha hecho una carrera enfrentando a boxeadores “aficionados” o a los que ha enfrentado estando muy verdes.

Edad

Uno de los cuestionamientos que escuché cuando comenté que “Canelo” ha vencido en estos años a boxeadores experimentados, es que tal vez era demasiada experiencia y los había enfrentado Álvarez no en el mejor momento de sus carreras o incluso en una edad en la que podría considerárseles “viejos”.

Veamos el tema de la edad de los contrincantes. De los veinte boxeadores a los que enfrentó, 15 tenían más de 30 años al momento del combate, es una cifra muy alta. Si consideramos que en el boxeo es frecuente ver que los boxeadores empiezan a declinar en su accionar después de los 30 años (es un deporte que demanda mucho en lo físico y te desgasta) sería justo pensar que los rivales de “Canelo” han sido experimentados pero algunos de ellos ya con una edad en la que probablemente no estaban en su mejor momento físico para enfrentar a un peleador joven, fuerte y preparado.

No pretendo descalificar a ninguno de sus rivales por su edad, simplemente Mayweather Jr. estaba arriba de los 35 cuando pelearon y era tan bueno o mejor que 5 años antes, pero si es evidente que en lo general un boxeador por encima de los 30 años tenderá a empezar a declinar poco a poco, y “Canelo” ha enfrentado muchos en esa condición.

Récord posterior

Era importante para mí analizar el récord de los rivales, después de la pelea ante Álvarez. Este dato es relevante para entender si el boxeador cayó ante “Canelo” pero aún tenía gasolina en el tanque para seguir con una carrera exitosa, un récord poco positivo o de pocas peleas posteriores a la que tuvieron con Saúl nos diría que su enfrentamiento pudo haberse dado en un momento que no haya sido el mejor en la carrera de esos peleadores.

Tomando únicamente el período del 2011 (su primera pelea por campeonato del mundo) al 2016 (alguien a quien enfrentó después de eso tendría muy pocas peleas como para poder decir si siguió siendo exitoso), podemos ver que:

· 10 de los 14 tuvieron un récord positivo después de la pelea con “Canelo”. Casi un 30% de sus contrincantes no tuvieron posterior a su enfrentamiento más triunfos que derrotas, y eso te da a pensar que o nunca se recuperaron de la derrota ante Álvarez o ésta llegó cuando ya no estaban en su mejor momento.

· Solamente 4 de esos 14 podemos decir que tuvieron un récord muy positivo después del combate con “Canelo”: Cintrón (6 – 1 – 2), Mayweather Jr. (5 – 0), Lara (7 – 1 – 1) y Smith (6 -1), ya dijimos que otros tuvieron récords ganadores pero no necesariamente que llamen la atención.

Estos datos parecen reforzar el argumento de que varios de sus rivales no estaban ya en el mejor momento de sus trayectorias cuando pelearon con Saúl.

Top 10

La revista The Ring publica anualmente, desde hace mucho tiempo, la lista de los 10 mejores boxeadores de cada división. Sus rankings son ampliamente reconocidos y me atrevería a decir que son los más aceptados en el mundo.

Enfrentar a un Top 10 representa el estar peleando con lo mejor que hay en la categoría de peso en que te desempeñas, poco o nada tiene que ver con edad, historia antigua o promesas del boxeo.

Veamos la carrera de “Canelo” desde su primer pelea de campeonato, con este ángulo de sus rivales Top 10.

· De sus 20 contrincantes, 10 cerraron dentro del Top 10 el año anterior al combate. De ellos venció a 9, solo perdiendo con Mayweather Jr.

· Hay 8 boxeadores a los que enfrentó y pese a haberlos derrotado terminaron el año en el Top 10: Austin Trout, Miguel Cotto, Amir Khan, Liam Smith, Golovkin (dos veces), Jacobs y Sergey Kovalev. Esto lo que significa es que pese a haber perdido, The Ring los siguió considerando de lo mejor del mundo en su categoría, lo cual dista mucho de tratarse de “bultos”.

· Seis de los boxeadores a los que enfrentó estuvieron uno y/o dos años después en el Top 10, lo cual representa que extendieron su carrera, con calidad, más allá de la pelea con Álvarez.

· Únicamente 5 de los que pelearon por el título no estuvieron en Top 10 en algún momento próximo a la fecha en la que se enfrentaron a Saúl Álvarez. Hay dos más que pelearon con él después de que perdió el título ante Mayweather, en combates que le sirvieron al “Canelo” como preparación para buscar recuperar el campeonato.

El porcentaje de peleas contra Top 10 está muy en línea, o incluso mejor, que el de los otros grandes campeones mexicanos. Nadie disputa todos sus combates frente a boxeadores en el Top 10, nadie, no sería negocio para ellos tener peleas así permanentemente. “Canelo” ha tenido un porcentaje de rivales Top 10 igual o mayor que la mayoría de los históricos.

Un tema que llama la atención es este: después de perder el título con Mayweather, su siguiente pelea por campeonato mundial fue ante Miguel Cotto, incluyendo ese combate con Cotto ha tenido un total de 9, en ellos ha enfrentado a 7 boxeadores que cerraron el año anterior o el de la pelea en el Top 10. Esto se traduce en que en los últimos años ha disputado en general peleas más duras que las que tuvo en sus primeros años como campeón.

Conclusiones

El porcentaje de victorias y la experiencia de los rivales de “Canelo” son muestra clara de que no podemos pensar que ha enfrentado básicamente a “bultos” a lo largo de estos últimos 9 años. Tanto o más significativa es la cantidad de boxeadores Top 10 a los que ha enfrentado, pueden o no ser grandes boxeadores pero están catalogados como los mejores del mundo en sus respectivas divisiones.

El tema de la edad y posterior carrera de algunos de sus rivales nos dice que si bien no son “malos” o “bultos” si hay bastantes de ellos que han enfrentado a Álvarez ya no en el mejor momento de sus carreras. Parece que “Canelo” ha seleccionado demasiados rivales en esta situación, reitero que han sido buenos boxeadores, pero algunos han dejado sus mejores años atrás y eso sin duda ensucia la discusión de que tan buenos han sido sus contrincantes.

Es notorio que en los últimos años “El Canelo” ha enfrentado más peleas frente a boxeadores Top 10.

Con los datos explorados yo me atrevo a decir que el concepto de que pelea con “bultos” está claramente equivocado y es evidente que en las peleas más recientes ha buscado mayores retos aunque desafortunadamente parece insistir en combates con peleadores de mayor edad y que incluso ya habrán visto pasar sus mejores días.

Saúl Álvarez está catalogado hoy como el mejor boxeador libra por libra del mundo, no solamente por The Ring sino por otras publicaciones de alto prestigio. Se puede argumentar si es el mejor del mundo o no (a mi me parece en estas publicaciones saben mucho de box como para discutirles demasiado) pero de ninguna forma se le puede catalogar como un boxeador regular, es realmente muy bueno y su récord lo avala.

¿Qué le falta a “Canelo” para meterse de lleno en el gusto del público mexicano y terminar con los cuestionamientos?, creo que hay dos temas:

· Enfrentar a uno o dos rivales con amplio reconocimiento como retadores y vencerlos con claridad, puede ser knockout o decisión, no importa, solo que se convincentemente. Las tres peleas que se anticipaban como las más duras que ha tenido han sido contra Mayweather y las dos contra Golovkin, el saldo de esos combates ha sido una derrota, un empate y una victoria que fue muy apretada y tal vez hasta controversial. Le hace falta ganar en grande una pelea que México espere con absoluta anticipación por lo complicada.

· Ser menos frío en algunos momentos, “Canelo” no es un boxeador como Tyson que salía a comerse a los rivales desde el primer minuto y eso está bien, es muy bueno en el contragolpe, aguanta los golpes, tiene calidad. La realidad es que en pocos capítulos emociona, puede gustar como boxeador a lo largo de toda la pelea, pero no emociona, hay momentos en que parece que puede terminar un combate antes de tiempo pero no toma riesgos innecesarios y lo extiende, sabiendo que lo tiene controlado, pero esa falta de agresividad que por momentos exhibe lo hacen ver como un tipo frío arriba del ring. Puede ser que él esté bien con esta forma de pelear, es indiscutible que le ha dado grandes resultados, incluso para él puede ser intrascendente si nos emociona o no, pero a veces nos deja con ganas de ver más de él, de que nos haga verlo como grande entre los grandes de la historia del boxeo mexicano.