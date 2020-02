El "Canelo" Álvarez presume tatuaje de su hija

El mexicano Saúl "Canelo" Álvarez vuelve a dar de qué hablar, por una foto que subió el tatuador Dr. Woo, en donde se ve el brazo del Canelo con un tatuaje de María Fernanda, hija del boxeador.



En la descripción de la imagen, el tatuador pone "Family is everything" (la familia es todo), también en la foto publicado, el boxeador comenta la foto diciendo "You are the best" (Eres el mejor".

(Foto: Captura de pantalla de @_dr_woo:)

El "Canelo" peleará el próximo dos de mayo en la ciudad de la Vegas, y aunque no tiene peleador todavía, Saúl, ya empezó con el entrenamiento.

Durante el mes de febrero 2020, Álvarez donó la cantidad de 500 mil pesos a la fundación "Nariz Roja" que ayuda a los niños con cáncer.

Información de Mediotiempo





(Diego Gómez García)