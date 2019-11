"El Canelo" Álvarez noquea a Sergey Kovalev y hace historia

El boxeador mexicano Saúl "El Canelo" Álvarez se coronó como el nuevo campeón semipesado de la OMB. El tapatío se consolidó como el mejor libra por libra tras noquear a Sergey Kovalev.

Álvarez derrotó al ruso Kovalev por KO en el round 11, logrando la hazaña de convertirse en campeón en cuatro divisiones luego de subir dos categorías.

El mexicano, que pasó de peso mediano a semipesado suma 53 victorias, 36 por nocaut, una derrota y dos empates.





Revive la pelea Canelo vs Kovalev

Así se vivió el nocaut de "El Canelo" Álvarez a Sergey Kovalev

¡No supo ni qué le pegó!



Así quedó Sergey Kovalev después del tremendo derechazo que le propinó Canelo ?? ?? ??



¡No supo ni qué le pegó!

Así quedó Sergey Kovalev después del tremendo derechazo que le propinó Canelo

Por motivo del Día de Muertos, El Canelo le dedica su nuevo título a todos los que se adelantaron y ya no están entre nosotros

"Esto es para todos los que se nos fueron, esta victoria es para ellos"



Canelo dedica el triunfo a México y a todos los que ya no están con nosotros. ??????



Canelo dedica el triunfo a México y a todos los que ya no están con nosotros.

¡Histórico! "El Canelo" Álvarez se queda con un nuevo cinturón y hace historia con cuatro títulos en diferentes divisiones, tras noquear a Sergey Kovalev

ROUND 11: ¡LO NOQUEÓ! Canelo Álvarez mandó a la lona a Sergey Kovalev

Round 10: El ruso sigue tirando más golpes. Pero Canelo contesta con algunos, el mexicano ya respiraba con la boca.

Round 9: La potencia de los puños del europeo encontraron a Canelo Álvarez. El Round 9 se lo llevó Kovalev.

Round 8: Kovalev muestra estragos por el cansancio. Canelo a la espera del golpe.

Round 7:

Round 7:

R7: Gran finta del Canelo con derecha y golpea con la izquierda. Maneja el gancho al hígado. El mexicano más activo.

Round 6:

¡Llegamos a la mitad del combate!



Round 6:

¡Llegamos a la mitad del combate!

R6: Kovalev sigue manejando la distancia con jab y lo combina con el derechazo. Canelo insiste en las zonas blandas.

Round 5:

Round 5:

Round 5. Jab y jab de Kovalev, Canelo le mete fuerte gancho, a la distancia el ruso, fuerte gancho de Álvarez que luce cintura. Round parejo

¡El Canelo se lo está acabando! ??



Pero kovalev responde y aunque luce cansado, usa su jab para mantener al mexicano a distancia.



¡El Canelo se lo está acabando! ??

Pero kovalev responde y aunque luce cansado, usa su jab para mantener al mexicano a distancia.

Round 4: Canelo ya empieza a meterse a la pelea, conectó al ruso en 2 ocasiones, pero con poco poder

Round 3:

Round 3:

R3: Canelo recibe un fuerte golpe en el rostro. Canelo busca dañar en zonas blandas, maneja la distancia el ruso.

Round 2: El ruso siendo más peligroso que el mexicano, conectó una recta en el rostro del Canelo, el mexicano debe mostrar su poder.

¡El segundo es historia!



Round de estudio entre Saúl y Sergey Kovalev; el mexicano ya está le está dando una probadita del poder mexicano ??



¡El segundo es historia!

Round de estudio entre Saúl y Sergey Kovalev; el mexicano ya está le está dando una probadita del poder mexicano

Round 1

Round 1

R1: La pelea en el centro del ring, sueltan algunos golpes. Kovalev usa el jab y maneja la distancia. El mexicano mueve bien la cintura. Canelo cierra mejor.

¡Arranca el combate entre Canelo Álvarez vs Sergey Kovalev!

¡El orgullo de México! ????????



Así presentaron a Canelo en su esquina ????



¡Todo listo para que suene la campana! ??



¡El orgullo de México! ????????

Así presentaron a Canelo en su esquina ????

¡Todo listo para que suene la campana!

¡Saúl "El Canelo" Álvarez salta al ring del MGM Grand de Las Vegas!

¡Desde Guadalajara, Jalisco!



Saúl 'Canelo' Álvarez sale al ring con un Mariachi y el 'México lindo y querido' de fondo.



¡Qué narración de Andy Ruíz, señores! ????????



¡Desde Guadalajara, Jalisco!

Saúl 'Canelo' Álvarez sale al ring con un Mariachi y el 'México lindo y querido' de fondo.

¡Qué narración de Andy Ruíz, señores!

Sergey Kovalev rumbo al ring para enfrentar a "El Canelo" Álvarez

¡Y aquí está Kovalev!



Así sale al ring el ruso para enfrentar a Saúl Canelo Álvarez ????



¡Y aquí está Kovalev!

Así sale al ring el ruso para enfrentar a Saúl Canelo Álvarez

Ya suena el himno nacional mexicano en el MGM Grand de Las Vegas por Ángela Aguilar

No habrá pelea del Canelo hasta que termine el evento principal de UFC. Los promotores no quieren competir contra el octágono.

¿Qué tanto puede afectar la postergación de la pelea? ??



Así opina @JMMarquezOf #CaneloKovalev ?? pic.twitter.com/PxUznituT2 — ESPN Boxeo (@ESPNBoxeo) November 3, 2019

Andy Ruiz se aparece en Las Vegas y provoca la locura entre los aficionados

¡El gran Andy Ruiz provoca la locura en el MGM Grand! ??



Todos quieren su foto con nuestro gran invitado en #SábadosDeBox. ??



¡El gran Andy Ruiz provoca la locura en el MGM Grand! ??

Todos quieren su foto con nuestro gran invitado en #SábadosDeBox.

Así se prepara álvarez y se da el tiempo de vendar a su pequeña hija

¡EL LADO DULCE DEL CANELO! ??



El CAMPEÓN se da tiempo para vendar a su pequeña. ??#CaneloKovalev ??



¡EL LADO DULCE DEL CANELO! ??

El CAMPEÓN se da tiempo para vendar a su pequeña.

"El Canelo" Álvarez buscará el título en una nueva categoría

???? Hoy más que nunca demostraremos de que estamos hechos. Vamos por el cuarto campeonato.



"El Canelo" Álvarez buscará el título en una nueva categoría

???? Hoy más que nunca demostraremos de que estamos hechos. Vamos por el cuarto campeonato.

???? Today more than ever we will prove what we are made of. Let's go for the fourth championship.

