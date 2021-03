¿"El Canelo" Álvarez necesita que lo lleven al límite?

Ganó y ganó bien. No "escogió" a su rival, se lo pusieron (era pelea mandatoria), pero ahora sí el CMB se ganó un "no me ayudes compadre". "El Canelo" Álvarez se mantiene en lo más alto del boxeo con la victoria más tóxica de su carrera.

El segundo round fue devastador para el nivel de Yildirim, los dos upper y el gancho que puso "El Canelo" nunca estuvieron en su agenda. En el tercer round, Álvarez ya lo agarró de piñata. Yildirim fue un muertazo, más que los de The Walking Death.

Los guerreros de la mitología se construyeron con base en sacrificios, sangre, dolor, levantarse y salir victoriosos, con cicatrices, de cruentas batallas. No es una apología a la violencia irracional, que de esa ya tenemos de sobra en el país, es una revisión a que a "El Canelo" le urge sangre deportiva, una pelea que lo lleve al límite y entonces sí, con la capacidad que tiene, resuelva con poderío.

Fue seductora la parte aspiracional de que "El Canelo" se forjó vendiendo paletas, pero tras 57 repeticiones de lo mismo, el mensaje ya se desgastó, ya se necesita otra historia heroica. Por supuesto que esto nada tiene que ver con la calidad humana de Álvarez, que de esa, es campeón indiscutible.

No importan las críticas, ni los millones de dólares que jamás estarán en nuestros bolsillos, ni los ferraris, los fans piden un trayecto al Gólgota de cuatro esquinas que ofrezca una resurrección, para entonces sí, lucir sus tremendos ganchos desde la inmortalidad.

(dmv)