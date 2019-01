El boxeo mundial, de luto por Cleto Reyes

REDACCIÓN 02/01/2019 08:05 p.m.

El empresario mexicano Alberto Reyes Pérez, dueño de la marca de guantes de boxeo "Cleto Reyes", falleció este miércoles a los 66 años, aunque se desconocen las causas.

La noticia fue confirmada por el presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Mauricio Sulaimán, quien expresó su sentir en redes sociales.

"Con profunda tristeza y gran consternación me he enterado del sensible fallecimiento de un gran amigo de todos, Alberto Reyes, que Dios lo tenga en su Santa Gloria y brinde fuerza y resignación a sus hijos y esposa durante este difícil proceso de aceptación", publicó.

Don "Beto" Reyes nació el 4 de abril de 1952 y fue el cuarto hijo de Cleto Reyes, creador de la empresa; en 1970 abandonó sus estudios para dedicarse al trabajo junto a su padre y fue determinante para que don Cleto registrara la marca que es conocida mundialmente.



Tras el fallecimiento de Cleto Reyes en 1999, Alberto asumió totalmente el negocio familiar de la creación de guantes, mismos que han utilizado pugilistas de la talla de Muhammad Ali, Julio César Chávez y Floyd Mayweather Jr.

En abril del año pasado la empresa celebró 73 años; "Beto" Reyes fue inducido al National Boxing Hall of Fame de California, Estados Unidos, en 2016, junto a su padre, quien fue exaltado de manera póstuma.

ASÍ SE ENTRENÓ LA MARCA CLETO REYES

Cleto Reyes Castro, de acuerdo con Forbes, inició la empresa en un espacio de 90 metros cuadrados adaptado como taller, con sólo una máquina de coser y la determinación de hacer los mejores guantes de box.

Actualmente, Industrias Reyes exporta guantes a Estados Unidos, Europa, Dubái, Australia, varios países de Asia y tiene planeado en el corto plazo vender en China.

El gusto por el box comenzó mientras Cleto Reyes estudiaba la primaria frente a la Arena Peralvillo Cozumel. En 1938 logró participar en un torneo de aficionados, y al terminar decidió arreglar los guantes que utilizó durante la pelea, iniciándose así en la fabricación profesional.

Después de años de investigación con la ayuda de los mejores entrenadores del momento, y la aprobación de la Comisión de Box del Distrito Federal, Cleto Reyes encontró la fórmula que le dio éxito cuando el 18 de abril de 1945, sus guantes se utilizaron en la pelea por el primer campeonato mundial de boxeo en México, entre Juan Zurita y el estadounidense Ike Williams en el "Toreo" de la colonia Condesa. El mexicano perdió en el segundo asalto.

"Hay dos guantes que son los mejores en el mundo, pero los número uno son los Cleto Reyes. Particularmente a mis peleadores siempre les pongo Cleto Reyes", llegó a afirmar en entrevista Ignacio "Nacho" Beristáin, quien fuera entrenador de Julio César Chávez y miembro del salón de la fama del Consejo Mundial de Boxeo (WCB por sus siglas en inglés).

Industrias Reyes vende aproximadamente 25,000 pares de guantes al año, y han sido utilizados por más de 220 campeones mundiales, tanto mexicanos como extranjeros. Manny Pacquiao considerado el "Boxeador de la Década" por el WCB y el campeón mexicano Juan Manuel Márquez los prefirieron. Floyd Mayweather, el atleta mejor pagado en 2012 (85 mdd), 2014 (105 mdd) y 2015 (300 mdd) según Forbes, también llegó a utilizarlos.

"Te podría decir que ahora estamos peleando el número uno con otras dos empresas. Pero, aunque no quisiera adjudicármelo, creo que definitivamente somos los mejores en la confección de guantes de box", comentó Alberto Reyes, hijo del fundador de la marca, en entrevista con Forbes México.

Debido a la importancia del negocio que su padre inició, Alberto Reyes decidió registrar Cleto Reyes como marca en 1975 y en 1979 creó Industrias Reyes S.A. de C.V., con la ayuda de Rafael "La Cobra" Mendoza, periodista y amigo.

En 1999 murió Don Cleto Reyes, su legado es una industria que exporta el 60% de su producción a los cinco continentes. Alberto Reyes, recibió ofertas de compra de grandes corporativos. Todo esto sin haber invertido un sólo peso en publicidad.