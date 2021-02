El Bayern Múnich derrotó 2-1 al Sevilla en la Super Copa 2020

El Bayern de Múnich tuvo que emplearse al límite y llegar hasta la prórroga para adjudicarse la Supercopa de Europa (2-1), la segunda que consigue en su historia y que le confirma como el mejor del continente, ante un Sevilla bravo, sin complejos y que hizo que el conjunto alemán tuviera que sacar todos sus recursos para superarle.







Los sevillistas, que ganaron la primera de las seis Supercopas de Europa que jugaron -2006 al Barcelona (0-3)-, perdieron otra oportunidad en un partido que empezaron ganando con el tanto de Lucas Ocamos, de penalti, y que con el 1-1 tuvieron alguna que otra para resolverlo, aunque la constancia y recursos alemanes dio frutos con el tanto de Javi Martínez en la prórroga (minuto 104), poco después de salir al campo.





Un equipo como el bávaro, triunfador de la última edición de la, de la que tiene cinco trofeos más en su historia, vigente campeón de lay que en el inicio de torneo doméstico 2020-21 le ganó con un espectacular 8-0 al04, no podía más que dar respeto a los sevillistas.Además,, solo en esta ocasión utilizó de entrada como lateral izquierdo al francés Lucas Hernández, ex del Atlético de Madrid, en lugar del joven canadiense Alphonso Davies, aunque tampoco puede contar ya con el centrocampista hispanobrasileño, quien dejó el equipo depara irse alinglés.Antes ellos,y que llevaron a meter en las vitrinas del club andaluz la sexta copa de la, pese a que dos de esos futbolistas, el lateral izquierdoy el cerebro argentinoya no están en la plantilla.en su segunda etapa como sevillista tras su paso de seis temporadas por el, fue el encargado de suplir ay en él depositó la confianza del técnico guipuzcoano, pero de entrada se vio queAnte este planteamiento de protagonismo alemán, los deno quisieron arrugarse yredoblaron los esfuerzos para que al adversario le costara presionar y así eltambién empezó a ver de cerca al metaEn una de esas,metió un balón en el área, el neerlandés Luuk de Jong la bajó para que se la quedaray a éste le derribara el austríacoun penalti que no dudó en señalar el inglésy que el argentinono perdonó para poner el 0-1 poco antes del cumplirse el primer cuarto de hora.Imprevisto e inusual inconveniente para el campeón alemán, la de jugar con el marcador en contra, del que quiso salir con todos los recursos que tiene los de Flick, entre ellos la de sus dos delanteros,Elno tuvo mas remedio que recular y confiar en su disposición defensiva, pero ahora elfue el dominador absoluto y antes de la media hora el lateral derecho francéstambién estuvo cerca del gol, como poco después en un mano a mano deanteEl meta marroquí ya no pudo evitar que el asedio germano se tradujera en el empate a los 33 minutos, cuando el delantero polaco le dejó el balón muy fácil aSe entró en un nuevo partido en el último cuarto de hora de la primera parte, en la queEn la segunda parte,, en su intento de despejar ante la presencia de De Jong,Forzó el equipo hispalense hasta tres saques de esquinas en este arranque, pero, no sin antes verse el lance en elSusto grande para el, que después evitó el segundo alemán entre Bono y Fernando, aunqueEso no fue suficiente para el que dominio de la formación muniquesa se acrecentara pero siempre con muchas complicaciones frente a, en el lugar de, en la misión de tener el balón y con Fernando como su escudero., pero también el alemán notó que había hecho un gran esfuerzo pese a queno cejó en su intento de poner siempre problemas en el área.En el minuto 87, pese a todo, el marroquíque había salido porpero el meta internacional alemán le sacó una gran mano y evitó el tanto, con lo que el partido se fue a una prórroga que parecía imposible aguantar después de tanto desgaste.al inicio de este alargue, tuvo otra y se encontró con un palo en un partido ya abierto porque empezaba a verse el miedo a encajar y que eso fuera definitivo, como lo pareció cuando el españolque había ingresado poco antes, vio la puerta tras un rechace de Bono.Quedaba poco para concluir la primera parte de la prórroga yque, no obstante tuvo





En la Final de la Supercopa de Europa disputada en el Puskas Arena, en Budapest. La UEFA, debido a los protocolos sanitarios por la pandemia de coronavirus, permitió el acceso de solo el treinta por ciento de espectadores del total del aforo, lo que suponía la asistencia máxima de unos veinte mil, aunque finalmente estuvieron unos dieciséis mil, entre ellos medio millar de seguidores del Sevilla y el doble del Bayern.