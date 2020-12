El Balón de Oro que nunca pudo ganar Diego Armando Maradona

En 1986 Diego Armando Maradona había ganado el Mundial México 86. El astro argentino era sin discusión el mejor jugador del mundo, lleno de reconocimiento y éxitos, suficiente para ser candidato al Balón de Oro. Sin embargo, fue otro futbolista el que se llevó el aclamado premio, el soviético Ígor Belánov, delantero del Dinamo Kiev.

En ese entonces Maradona no tenía rival, nadie podía compararse con el "D1OS" argentino, pero el trofeo no llegó a manos del Diez, ¿por qué? Maradona no nació en Europa.

En aquellos años el Balón de Oro solo lo podían ganar jugadores europeos, por lo que Ígor Belánov fue el más votado, por delante del inglés Gary Lineker y el español Emilio Butragueño.

"Yo fui el mejor de Europa, Maradona, el mejor del mundo", comentó en una entrevista para la agencia EFE Belánov.

No quiere entrar en polémicas sobre el Balón de Oro. "Maradona fue reconocido en 1986 como el mejor del mundo. No hay nada que discutir", asegura Belánov.

"Pensaba que era una broma, una noticia falsa. Se ha ido demasiado pronto. No es justo. Aún estoy conmocionado. El mundo ha perdido un grandísimo jugador. No sólo era por sus goles, sino porque fue un auténtico capitán", subraya.

Rememora las tres-cuatro veces que jugaron juntos en la selección mundial y la ocasión en la que la URSS derrotó a Argentina en un amistoso en Alemania.

Al despedirse de Maradona en Facebook lo consideró el mejor futbolista del siglo XX, pero en declaraciones a EFE, matizó sus palabras.

"Maradona fue el mejor de su tiempo. El año 1986 fue su año. Llevó a su equipo a la victoria en el Mundial. Tenía una técnica fantástica. Pero antes hubo otros como Pelé", insiste.

Aquella temporada cuando ganó el Balón de Oro, Belánov se encontraba en plenitud. Había marcado el mayor número de goles de su carrera, ganó la liga soviética y la Recopa de Europa al derrotar en la final al Atlético de Madrid (3-0).

"Aquel fue un buen año. Era muy difícil pararme. Estaba en mi mejor momento. Creo que fue justo que me dieran el trofeo, ya que marqué en la liga, en Europa y en el Mundial", asegura.

Con todo, cree que el Balón de Oro no le pertenece solo a él, sino a todo el Dinamo y, en especial, al principal valedor, el legendario técnico Valeri Lobanovski.

"Nunca diré que lo recibí yo. Fue un premio para el Dinamo de Kiev de Lobanovski, un equipo imparable. Jugábamos un fútbol moderno. No teníamos miedo a nadie", explica.

¿Qué piensa de la comparación entre Maradona y Messi?

Al ucraniano, Messi le recuerda a Maradona, ya que ambos son muy zurdos y "apenas utilizan la pierna derecha".

"Messi no ha sido capaz de llevar a su selección a ganar el Mundial. Quizás porque no tiene a su lado a un Iniesta o Xavi, o quizás necesite también alguien como Neymar", apunta.

En su opinión, todo radica en el carácter del futbolista.

"Maradona era apasionado y muy extrovertido. Messi no es un líder ya que tiene otro carácter, más cerrado. Pero ambos futbolistas fueron tocados por la mano de Dios", dijo.

En cuanto al momento actual, no le gusta que ahora todo circule exclusivamente alrededor de Messi.

"Un jugador solo no puede ganar. Se ve que el Barcelona está en crisis", afirma.

