“El avión está por caer”; filtran audio premonitorio de Emiliano Sala

En redes sociales se ha filtrado el que podría ser el último audio del futbolista argentino, Emiliano Sala, antes de que su avión desapareciera cuando viajaba de Francia a Gales este lunes.

El argentino mandó un audio a sus contactos donde, literal, predijo el accidente aéreo que lo tiene aún desaparecido y con muy pocas probabilidades de que esté vivo.

“Cómo andan loquitos locos, estoy muerto; estoy acá en Nantes. Estoy arriba del avión que parece que está por caer a pedazos y me estoy yendo para Cardiff”, dijo sala entre bostezos por el cansancio del entrenamiento que había hecho horas antes.

“Si en una hora y medio no tienen novedades mías, no sé si van a mandar a alguien a buscarme porque no me van a encontrar pero... ya saben. ¡Papá! Qué miedo que tengo”, fueron las palabras del premonitorio audio del futbolista.

Se filtró un audio en el cual Emiliano Sala se comunicó con sus amigos, con tono de broma pero con miedo, antes de la desaparición del avión que lo trasladaba de Nantes a Cardiff. "Parece que se está cayendo a pedazos" #PrayForSala espero que todo salga bien. Escalofriante. pic.twitter.com/jdNu23J973 — F??? Yossen???????? (@andiyossen) 22 de enero de 2019

Las autoridades suspendieron la búsqueda este martes para reanudarlas el miércoles, el mundo deportivo espera buenas noticias del futbolista argentino que hace cuatro días fichó para el Cardiff City.

