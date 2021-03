Efraín Álvarez revela cómo es su cercana amistad con Zlatan Ibrahimovic

El futbol mexicano tiene una futura estrella que podría representar los colores de la selección Mexicana mayor en un futuro. Efraín Álvarez y su talento no ha pasado desapercibido ni para el crack Zlatan Ibrahimovic, quien ha lanzado elogios al joven azteca de 18 años.

En 2019 Zlatan señaló que Efraín Álvarez era el mayor talento de la MLS, una declaración que hasta hoy mantiene el sueco y que dio parte a una cercana amistad entre el mexicano y la estrella del AC Milan.

Efraín Álvarez reveló que sigue en comunicación con Zlatan Ibrahimovic, algo que comenzó desde que fueron compañeros en el equipo de la MLS.

"Hablo con él (Zlatan) todavía, es muy buena persona conmigo, me ayudó en todo, hablo con él, hacemos burlas sobre nosotros y tenemos buena amistad, es muy buena persona. Yo como futbolista no pensé que necesitaba esos consejos que me dio y que ahora me está ayudando", mencionó Efraín a TUDN.

En 2019 Zlatan destacó el talento que posee Álvarez y en el cual intervino para que pudiera mejorarlo aún más.

"Para mí, él sabe de futbol. Hay jugadores que juegan al futbol y jugadores que piensan en el futbol. Álvarez es un jugador que piensa en el futbol y son los mejores porque el muchacho que juega, está entrenando para jugar, los que piensan que están hechos para jugar, es la diferencia", señaló Zlatan.

Efraín Álvarez de 18 años y jugador del LA Galaxy, se encuentra disputando el Preolímpico de la Concacaf con la selección Mexicana Sub-23, sin embargo, aún no se decide por completo si vestirá los colores tricolor o los de Estados Unidos.

