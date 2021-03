Drew Brees se retira de la NFL tras 20 años de carrera

¡Adiós a una leyenda! El mariscal de campo Drew Brees, que jugó las últimas 15 temporadas con los New Orleans Saints, anunció este domingo su retiro de la NFL tras sus 20 años de carrera.

La noticia la entregó Brees un día después de cumplir 15 años de relación con los Saints. Antes militó en los Chargers de San Diego.

En un emotivo mensaje Brees manifestó que siempre lo dio todo en el campo por los Saints.

"Solo me retiro del fútbol, no me retiro de Nueva Orleans. Esto no es un adiós, sino un nuevo comienzo. ¡Ahora comienza el trabajo de mi vida real!", destacó.

El mariscal de campo publicó un vídeo de sus hijos anunciando que su padre ahora "va a pasar más tiempo con ellos".

Durante la temporada del 2009, Brees llevó a los Saints al Super Bowl XLIV y derrotaron a los Indianapolis Colts 31-17. Brees completó 32 de 39 con 288 yardas aéreas y tuvo dos pases de touchdown en el partido estelar. Brees fue nombrado MVP del Super Bowl.

A pesar de liderar ofensivas del equipo año tras año, Brees y los Saints no regresaron al Super Bowl.

Brees es visto como un claro miembro del Salón de la Fama cuando su nombre entre por primera vez en la lista de los candidatos a ser votados al recinto sagrado de Canton (Ohio).

El exmariscal de campo de los Saints termina su carrera primero en yardas aéreas (80.358), segundo en touchdowns aéreos (571), quinto en índice de pasador (98,7), segundo en porcentaje de pases completos (68%) y tercero en remontadas en el cuarto periodo (36).

(dmv)