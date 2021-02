Dos aficionados con posible covid-19, tras ir al Tigres vs New York FC

Aficionados de Tigres en New York (Foto: @TigresOficial)

Aficionados de los felinos empezaron a presentar síntomas de Covid-19 después de asistir al partido de Tigres vs New York City Fc en New York.









De acuerdo con Multimedios, Miguel Vázquez y Marcos Viveros son los hinchas que presentaron indicios de Covid-19 al llegar a Monterrey, por lo que se contactaron con personal de salud del Estado de Nuevo León.

Hinchas de Tigres que fueron a alentarlo a NY, les recomendamos revisarse antes de regresar a casa por lo de la cuestión del COVIT-19. Todos a colaborar y seguir indicaciones. ???? pic.twitter.com/h2lArT6EEP — LIBRESYLOKOS.NET (@LIBRESYLOKOS) March 13, 2020









Los especialistas les indicaron permanecer aislados en su casa hasta que lleguen a tomarles las pruebas necesarias para confirmar o descartar que tengan coronavirus.









El medio citado también asegura que los integrantes de salubridad de este Estado, no han visitado a los seguidores desde que se hizo la llamada.

Información de Multimedios

(Diego Gómez García)