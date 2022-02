Donovan Carrillo enamora con su histórica actuación en la final de JJ OO Beijing

Donovan Carrillo concluyó su histórica participación en la final de Patinaje Artístico en los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022.

El mexicano llegó a la final al obtener un puntaje de 79.69. En la final, Carrillo alcanzó 138.44 puntos para sumar un total de 218 unidades.

El patinador mexicano es el único latinoamericano en una final de Patinaje Artístico, en donde puso a bailar a todos con la canción Perhaps, Perhaps, Perhaps de Daniel Boaventura y una más de Ricky Martín.

Donovan Carrillo es el tercer mexicano en competir en patinaje artístico en unos Juegos Olímpicos de Invierno, luego de Mayda Navarro y Ricardo Olavarrieta en 1992.

Así fue la actuación de DONOVAN CARRILLO en la final

(dmv)