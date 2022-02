Donovan Carrillo EN VIVO final de patinaje artístico Juegos Olímpicos Beijing

Luego de un debut de ensueño, Donovan Carrillo disputará la final de patinaje artístico en los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022.

El mexicano alcanzó la final al obtener un puntaje de 79.69 y ahora busca la hazaña de conquistar la primera medalla para México y Latinoamérica en una justa olímpica de Invierno.

Carrillo de 22 años patinará en la final con la canción Perhaps, Perhaps, Perhaps de Daniel Boaventura.

Donovan Carrillo es el tercer mexicano en competir en patinaje artístico en unos Juegos Olímpicos de Invierno, luego de Mayda Navarro y Ricardo Olavarrieta en 1992.

EN VIVO DONOVAN CARRILLO

(dmv)