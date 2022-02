Donovan Carrillo: cuándo compite, hora y dónde ver su debut en JJ OO de Invierno

En unas horas, Donovan Carillo debutará en sus primeros Juegos Olímpicos de Invierno en patinaje artístico. El mexicano entrará a la pista este lunes 7 de febrero y en Acción LSR te decimos el horario y dónde ver su participación.

Carrillo, quien fue elegido como el abanderado de la delegación que compite en la justa olímpica que se disputa en Beijing, China, debutará con una lujoso traje con casi 18 mil incrustaciones de cristales.

Además su rutina tendrá canciones como Perhaps, perhaps, perhaps de Daniel Boaventura y Carlos Rivera; Sway de Dean Martin y María, éxito que Ricky Martin popularizó en 1995.

Lo que debes saber de la competencia de Donovan Carrillo

La primera competencia de Donovan Carrillo será el programa corto, en donde buscará colocarse entre los mejores para avanzar al programa libre, en caso de no lograrlo, su participación habrá concluido. En su debut, su rutina tendrá como música la canción Black Magic Woman de Carlos Santana

Horario y dónde ver la participación de Donovan Carrillo

Fecha: lunes 07 de febrero

Horario: 19:30-20:30 horas centro de México

Dónde ver: You Tube Claro Sports

?? @DonovanDCarr ya se está alistando para su debut en los #JuegosOlímpicos de Invierno #Beijing2022. ????



Déjale tus porras en los comentarios ?? pic.twitter.com/AOkObD6VDL — Comité Olímpico MEX (@COM_Mexico) February 4, 2022

(dmv)