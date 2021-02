¿Dónde ver la jornada 2 de la eLiga MX EN VIVO?

La eLiga MX hizo su debut este fin de semana, y los representantes de los equipos del futbol mexicano ya se preparan para una segunda fecha que también promete estar hecha de emociones.

En la jornada 2 seguramente veremos a nuevos jugadores tomando el control, quienes intentarán llevar sus habilidades de la cancha al juego FIFA20, y en Acción LSR te decimos dónde podrás ver la fecha 2 de la eLiga MX.

Aunque TUDN se llevó las peores críticas durante los primero partidos, este canal transmitirá el mayor número de compromisos. El duelo entre Toluca y Necaxa abrirá la segunda jornada este lunes 13 de abril en punto de las 14:00 horas. El martes 14 de abril transmitirán el Juárez vs Pumas y Pachuca ante Chivas. Mientras que para el miércoles 15, veremos los duelos entre Santos vs León y América vs Tigres.

Fox Sports tendrá doble cartelera el martes 14 de abril, compartiendo con TUDN el Pachuca vs Chivas y después con TV Azteca el Monterrey vs Morelia. Además, el miércoles 15 de abril compartirá el enfrentamiento de Santos y León con TUDN.

Por su parte, TV Azteca tendrá en solitario el Atlas vs Puebla del lunes 13 de abril a las 20:00 horas, además con ESPN compartirá el Atlético San Luis vs Cruz Azul de la misma fecha a las 15:00 horas. Imagen TV transmitirá el encuentro entre Querétaro y Xolos del miércoles 15 de abril a las 19:00 horas.