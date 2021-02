Dónde ver final Abierto de Australia: Federer vs Cilic

Federer vs Cilic en lo que se espera como un duelo histórico. (FOTO ALSR)

La madrugada de este domingo el suizo Roger Federer jugará su final de Grand Slam número 30 y lo hará por sexta ocasión sin haber perdido un solo set. Será la séptima para el defensor del título en el Abierto de Australia, una cifra que le convierte en el tenista de la Era Open (desde 1968) que más veces la ha alcanzado en el ‘major oceánico’, por delante ya de Novak Djokovic, que se queda con seis. Su rival, Marin Cilic, buscará su segundo Grande tras el US Open 2014.

El suizo defiende el título logrado el año anterior y ahora solo tiene un último obstáculo para reeditar éxitos. Tras superar a Bedene, Struff, Gasquet, Fucsovics, Berdych y Chung ahora Marin Cilic es el último escollo. El partido será este domingo a las 2:30 horas, tiempo de México.





También podría interesarte: La golfista ‘más sexy del mundo’ genera polémica





Televisión: ¿Cómo ver el Federer-Cilic?

Para México la cadena ESPN será quien transmita este partido de final en singles varonil, con programa previo que iniciará a las 2:00 am y con inicio del juego a las 2:30 am. Habrá una repetición, ESPN 3 a las 11:00 am y por ESPN a las 8:00 pm (hora del centro de México).

Para algunos sistemas satelitales Eurosport 1 transmitirá también en vivo el encuentro.

Por Internet: Federer vs Cilic será seguido en directo online en AS.com





jla