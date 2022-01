Doctor García reacciona al Jamaica vs México, juego que no transmitirá Azteca

El exdelantero del Tri y comentarista de Azteca Deportes, Luis García, reseñó el polémico partido de la Selección Mexicana de futbol ante su similar de Jamaica en Kingston.

A través de un video subido a YouTube, el denominado Doctor García señaló que el Tri visitará Jamaica para arrancar la "parte final final" de la eliminatoria mundialista a Qatar 2022, aunque desafortunadamente ni él ni su compañero de transmisiones, Cristian Martinoli, podrán narrarlo.

El exgoleador del Tri señaló que el juego se celebrará a puerta cerrada debido a la nueva ola de contagios causada por la variante ómicron.

El Doctor García remarcó que la cancha de los jamaicanos es incómoda, con césped alto, no es uniforme, por lo que no será un juego sencillo y ayuda que no haya público en las gradas.

Recalcó que México "viene exhibiendo una serie de miserias importante" y tuvo fuertes descalabros en los pasados juegos eliminatorios jugados en Estados Unidos y Canadá.

Agregó que México es mucho mejor equipo que Jamaica y le vino bien el periodo del Año Nuevo para recargar energías, luego de que las derrotas llevarán a una plática internar del DT nacional Gerardo Martino con los jugadores sobre si seguían apoyando su proyecto.

Sin embargo, el Doctor García consideró de una forma u otra el Tri accederá a la Copa del Mundo de Qatar 2022 que se celebrará en noviembre próximo.

Luis García lanzó pronóstico de este juego una victora de México por 1 a 0 ante Jamaica, al tiempo que adelantó que vencerá en el Estado Azteca a Panamá por 3 a 1.

MARTINOLI Y DOCTOR GARCÍA, A LA BANCA CON EL TRI

La Selección Mexicana está de vuelta y debutará en este 2022 en un duelo ante Jamaica correspondiente a las eliminatorias mundialistas rumbo a Qatar.

México tendrá tres partidos en esta Fecha FIFA, pero el primero, ante Jamaica, que se disputa el próximo jueves, no podrá verse con la dupla más famosa, Christian Martinoli y Luis García de TV Azteca.

Luego de que se anunciara que el partido de la Selección será transmitido en exclusiva por TUDN, Ricardo Salinas Pliego aseguró que todo fue para que la competencia "tenga que comer", sin embargo, la realidad es otra.

¿POR QUÉ TV AZTECA NO TRANSMITIRÁ EL JAMAICA VS MÉXICO?

La verdadera razón por la que TV Azteca no tendrá el duelo México vs Jamaica el próximo jueves, se debe al problema que la televisora del Ajusco tiene con la empresa española Mediapro, que tiene los derechos de la Selección de Jamaica.

(Luis Ramos)