Difunden video y dan recompensa por americanistas que mataron a hombre a golpes

Aficionados del Club América fueron protagonistas de un terrible hecho que se dio tras el partido entre Philadelphia Union y Las Águilas, correspondiente a la semifinal de Concachampions, en donde un hombre de 28 años murió tras ser brutalmente golpeado, además de que otras dos personas que lo acompañaban también fueron agredidas.

Tras la agresión por parte de los aficionados del América, la policía ofreció una recompensa de 20 mil dólares para encontrar a los cuatro agresores, además difundió el video del incidente que se dio en el restaurante Pat´s King of Steaks.

Wanted: Suspects for Homicide in the 3rd District [VIDEO] https://t.co/Xj6Lpg0X4L pic.twitter.com/xQvZU1mhGj — Philadelphia Police (@PhillyPolice) September 17, 2021

En la grabación que fue revelada por las autoridades de Filadelfia, se ve el momento en que Isidro Cortés y sus dos acompañantes, quienes también son aficionados del América, fueron agredidos violentamente.

Siete hombres y una mujer con una playera del Philadelphia Union se encontraban comiendo y bebiendo en dicho restaurante. Fue a la 1 de la mañana aproximadamente, cuando sucedió la agresión.

Cinco sujetos golpean a Isidro y sus dos acompañantes, en el video se ve al hombre de 28 años recibiendo varios puñetazos, patadas en la cabeza, además de varios golpes con una tapa metálica.

?? @PhillyPolice ofrece $20,000 dólares a quien ayude a reconocer a los sospechosos que asesinaron el miércoles a un hombre en Filadelfia, que habían estado en el partido entre Philadelphia Union y América.



La dependencia reveló estas fotos y el vídeo de lo sucedido. pic.twitter.com/XGqnnKjOwV — PressPort (@PressPortmx) September 18, 2021

Mientras que las dos personas de 64 y 28 años, que también fueron agredidos brutalmente, se encuentran estables en el Hospital Universidad Thomas Jefferson.

Isidro Cortés de 28 años fue declarado muerto en el lugar debido a las múltiples lesiones que le ocasionaron los golpes.

Tras la golpiza, los agresores y sus acompañantes huyeron en una camioneta blanca y un coche, ahora son buscados por el homicidio del también aficionado del América.

