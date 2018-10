Difunden más videos de la caída del helicóptero del dueño del Leicester City

Luego de la tragedia que sacudió al futbol inglés en donde el dueño del Leicester City perdió la vida, siguen circulando videos del momento exacto del desplome de la aeronave que se accidentó tras despegar del estadio King Power de Leicester, en donde otras cuatro personas también perdieron la vida.

Cruz Azul busca romper el maleficio de casi 50 años sin conquistar el doblete

La secuencia fue la siguiente: El helicóptero despegó, al parecer, de forma rutinaria y fue tomando algo de altura justo antes de perder el control y desplomarse en picado contra el suelo en apenas unos segundos bajo la explosión final.

Fue hasta el domingo que el club confirmó el fallecimiento del dueño del equipo que logró la hazaña en la temporada 2015/2016, que después de subir a primera división del futbol inglés en el certamen 2013/2014, llegó a la Premier League para desafiar todo pronóstico y conquistar el título y ser conocidos mundialmente como ´La Cenicienta´ del futbol.

El perturbador incidente se ha vuelto un momento trágico en la historia del futbol y los fanáticos han dejado miles de flores a las afueras del estadio, cerca del lugar del accidente.

We´re humbled by the support from the football family and the wider world.



Thank you ?? pic.twitter.com/pURhGc3iy6