Diego Najera, el futbolista mexicano refugiado en el futbol de Andorra

Diego Nájera Quintero tuvo sus primeros pasos en el futbol en la cantera de Chivas, después formó parte de Estudiantes Tecos, donde debutó en la Liga de Ascenso cuando tenía 17, antes de aventurarse al futbol europeo en 2013.

El originario de Guadalajara es uno de los jugadores que, al darse cuenta de las pocas oportunidades que existen en México para los jóvenes talentos, decidió emigrar a Europa en 2013 por su propia mano.

"En la final de Ascenso con Estudiantes Tecos en Segunda División se me acercó un visor del Espanyol, Tecos no me quería dejar ir, pero yo tomé la decisión de viajar porque lo que yo veía en el futbol mexicano, no se da mucho valor o respeto al futbolista mexicano, entonces quise probar el sueño de Europa y hasta ahora ha ido todo bien", contó en entrevista para La Silla Rota.

Nájera jugó en las juveniles del Espanyol, en donde estuvo dos temporadas, después emigró a la segunda división de Austria, donde estuvo otros dos años, antes de llegar a Andorra, país en el cual ya lleva tres años disputando la Primera División y su actual equipo es el Santa Coloma.

En el Viejo Continente hay al menos una docena de mexicanos que decidieron buscar sus propias oportunidades en otras ligas, para no esperar el clásico y tardado proceso de la Liga MX para cumplir el sueño europeo.

"Las oportunidades son muy reducidas, y aunque aquí (Europa) tampoco es fácil, jugando en México, para que un jugador llegue a Primera División es muy complicado. Y ya estando en la elite profesional de México, para salir también es complicado. por los pactos que existen, que si el club no te deja ir, es complicado salir también", señaló el tapatío.

El apoyo de su familia fue fundamental para arriesgarse a vivir solo desde hace seis años en países con un idioma y cultura diferentes.

"Fueron muy buenos conmigo, soy el menor de los hermanos, mi madre me dijo ´sigue tus sueños, así que te vamos a apoyar´. Ha sido difícil porque salí casi siendo menor de edad. Y fue complicado, viajar solo, estar en países que no es mi idioma, mi cultura, adaptarse es muy difícil, pero le debo todo a mi familia que siempre me apoyo", comentó Nájera Quintero.

Entre los obstáculos a los que se ha tenido que enfrentar Diego destaca estar lejos de su familia y llegar a sentir racismo fuera de la cancha por ser mexicano.

"El obstáculo más grande ha sido mi familia, que me he perdido momentos importantes, logros de mis hermanos de mis padres, pero eso se ve recompensado. Mediante el futbol, no es fácil el futbol europeo. Siendo mexicano he encontrado un poco de racismo en algunos países, gente que te trata un poco mal. Pero dentro del futbol me han tratado bien me han cobijado y se me ha dado la oportunidad a lo que eh trabajado", aseguró el excanterano de Chivas.

La oportunidad que le llegó a Diego para emigrar a España sorprendió a más de uno, otro motivo para que el jugador mexicano decidiera buscar su sueño.

"Soy el único de mi familia que jugó profesional. De hecho, cuando se me dio la oportunidad de viajar España, el director deportivo de Estudiantes Tecos, que era Efrén Flores, me preguntó que como había conseguido la oportunidad, que si algún familiar era futbolista, por contacto o familia en el extranjero; Y raro no es, no quiero decir que sea un excelente jugador, pero creo que la gente debería mirar el talento y no otras cosas. Por eso valoré que se figaran en ese talento y decidí venirme para acá y no seguir en la Liga MX", dijo Quintero.

Andorra es país reconocido por la UEFA, por lo que obtiene lugares para disputar la fase previa de la Champions League y la Europa League. Con su anterior equipo, el Saint Julia, Diego pudo disputar la ronda preliminar de Europa League, y con su actual equipo, el Santa Coloma, disputó la Champions hace unos días, aunque no lograron avanzar al medirse contra el Astana de Kazajistán.

"Al final un equipo como el Astana, con el presupuesto que tiene, que ha jugado Champions, nos ganó, lamentablemente perdimos la oportunidad de seguir en la competición, pero la experiencia es muy bonita, el año pasado ya jugué eliminatoria de Europa League, este año de Champions y Europa otra vez, y son un sueño hecho realidad. Sí son fases eliminatorias, pero ya estás hablando de Champions League y Europa League, un sueño que todo niño mexicano y latinoamericano tiene", cuenta Diego.

Los próximos retos para Diego están puestos en su equipo, con quien acaba de renovar.

"Este año he renovado hasta 2020. Y para este año quiero el triplete. El año pasado ganamos la Liga y quedamos Subcampeón de Copa y Supercopa, este año estamos enfocados en conseguir los tres".

Carlos Vela ha servido de inspiración para Nájera, que este año además buscará ser campeón de goleo.

"Mi objetivo este año es ser campeón de goleo, ya que me inspiro mucho en Carlos Vela, esta temporada que está haciendo, y por qué no tratar de imitar a los mejores y tratar de romper los récords aquí en Andorra. Estoy enfocado en mi equipo", comenta el jugador que lleva 7 años en Europa.

Aunque no es un plan a corto plazo, al originario de Guadalajara le gustaría regresar a México algún día, por ahora quiere aprovechar todas las oportunidades que obtenga e Europa.

"Siempre he tenido esa espinita de volver a jugar a mi país, en primera división. Pero si mañana me dicen que vuelva, creo que no es el momento, porque tengo que sacarle el mejor provecho a Europa a partir de mi edad. Pero en un futuro sí me gustaría jugar en mi país y en mi liga", dice el mexicano.

El sueño de representar a la Selección Mexicana sigue presente, y aunque pondría a México primero, puede existir una oportunidad de portar los colores de la selección de Andorra, país que le ha dado mucho estos últimos tres años.

"Siempre he querido representar a la selección. Cuando jugué en Estudiantes Tecos estuve en una preselección, en algunas convocatorias, pero nunca ha sido oficial, siempre ha estado el sueño. Pero son cosas ajenas al futbol que te quitan las ganas, yo encantado de ir si me convocan y representar a mi país, pero al día de hoy este país donde estoy me ha dado más futbolísticamente hablando que mi país donde nací", apunta Diego.

"Se ha llegado a decir en Andorra que próximamente yo seré andorrano para ir a la selección, y yo tampoco quiero mentir a México y decir que no iré a la selección de Andorra si me llamarán, pero siempre México será mi primera opción, aunque la oportunidad no sé si exista, es algo que se dice, pero hasta que no sea público, porque no, es un país que me ha dado mucho y es una manera de devolverlo. Si un país en tus 23 años no te ha llamado o insistido a que vayas, y un país como Andorra en tres temporadas ya quiere que lo representes, creo que habla mucho y por qué no", aseguró el delantero.

Diego Nájera asegura que para lograr los objetivos hay que enfrentarse muchos obstáculos, pero lo esencial es trabajar y tener claro el sueño.

"Es complicado, cuando era joven, yo tenía claro que iba a viajar, que iba a estar solo, y hasta hoy tengo claro que es lo que quiero y hasta donde quiero llegar. Obstáculos no he tenido, el futbol no es fácil, no me lo han puesto en bandeja de oro, he luchado, he trabajado, me he sacrificado, he tenido místers que no me quieren, pero les he demostrado, pero lo esencial es querer, trabajar, humildad",

Si alguna vez regresa a México, a Diego le gustaría jugar en Chivas, el equipo al que le ha sido fiel desde pequeño.

"Siempre he sido fiel a las Chivas de Guadalajara, desde pequeño siempre lo he admirado y para mí es el club más grande de México y si algún día puedo jugar en la liga pues encantado de estar ahí, sea cual sea, pero si es la Chivas mejor", dijo finalmente Quintero.

