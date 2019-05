Diego Maradona y sus tres condiciones para renovar con Dorados de Sinaloa

REDACCIÓN 20/05/2019 01:49 p.m.

Luego de perder en dos ocasiones la posibilidad de ascender a la Liga MX al perder las dos finales ante Atlético de San Luis, Diego Maradona tiene la intención de seguir en Dorados de Sinaloa. Sin embargo, el astro argentino ya puso tres condiciones para renovar con "El Gran Pez".

El contrato de Maradona finaliza en junio próximo, por lo que el Pelusa pidió su renovación de contrato con tres condiciones "´innegociables´.

"Pasamos dos años increíbles con Dorados, con mucho sufrimiento futbolístico. Si Jorgito, presidente del club, me dice que con algo no llega, me iré de Culiacán con el mejor recuerdo del mundo", declaró Maradona en entrevista con Univisión.

Tras caer en la Final del Clausura del Ascenso MX ante San Luis, Maradona exigió hacer un ajuste nuevo al sistema de juego.

"Yo les pido un presupuesto para comprar los jugadores que me gusten. También tengo que hacer una limpieza de juegas que ya no van con el juego que tenemos", agregó Diego.

"El Pelusa" mostró su interés por el equipo, por lo cual agregó a su demanda un contrato que lo avale por los próximos dos años.

Por otra parte, el director deportivo de Dorados, Juan Pablo Santiago, manifestó en ESPN: "Nosotros estamos muy contentos de que él quiera permanecer con nosotros y valoramos mucho eso. Trataremos de estar en la mejor disposición para el armado del equipo de acuerdo con lo que Diego pida".

