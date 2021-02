Diego Lainez anuncia que dio positivo a covid-19

Diego Lainez confirmó que es positivo a covid-19 a través de redes sociales. Asimismo, informó que está bien aunque tiene síntomas leves pero ya permanece aislado en casa.

“¡Hola amigos! Quiero informarles por este medio que he dado postivo en coronavirus. Me encuentro bien, aislado y en casa, con síntomas leves. Triste por el momento en que llega y por no poder estar con el equipo. Pero regresaré más fuerte y con más ganas. Gracias por sus mensajes, abrazo a todos”, publicó en una historia de Instagram.

Lamentablemente, el contagio del mexicano llegó en uno de sus mejores momentos desde que llegó a Europa con el Real Betis Balompié, pues llevaba seis encuentros consecutivos siendo titular con los verdes.

(MAC)