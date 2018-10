Diana Laura, la campeona mundial que denunció acoso el año pasado, sufre intento de secuestro en CDMX

REDACCIÓN 15/10/2018 03:00 p.m.

Diana Laura Nuñez, campeona mundial Sub22 de frontenis, denunció a través de redes sociales que fue víctima de un posible secuestro este fin de semana en la Ciudad de México.

La fronterista y jugadora de las VQueens, publicó en su cuenta de Facebook la terrible situación que vivió cuando un taxi la intentó subir a la fuerza.

"Amigos, tengan mucho cuidado... Casi me suben a la fuerza a un taxi y quién sabe que me hubiera pasado. La situación de nuestro país cada vez está peor, es increíble tanta inseguridad. Afortunadamente pude correr a tiempo y no lograron hacerme nada. Justo estaba hablando por teléfono con mi mamá, lamentablemente tuvo que escuchar el susto que me llevé", lamentó la atleta mexicana.

La jugadora que estudia Ciencias de la Comunicación en la UAdeC y actualmente cursa una materia en la UNAM, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, fue víctima de acoso el año pasado por un desconocido. Primero inició con mensajes y llamadas, hasta daños en su vehículo.

Hecho que también denunció a través de redes sociales y fue acobijada por el medio deportivo nacional.

La nacida en Coahuila, fue campeona en 2016 con el equipo mexicano de frontenis que obtuvo el Campeonato Mundial Sub22 que se llevó a cabo en Palencia, España.

