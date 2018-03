CONFIESA

Después de 12 años revelan confesión de O.J. Simpson sobre el asesinato de su esposa

La cadena Fox sacó a la luz una entrevista de 2006 en dónde la ex estrella de la NFL confiesa el asesinato de su ex esposa

REDACCIÓN 12/03/2018 12:26 p.m.

La entrevista salió a la luz después de 12 años. (FOTO DE LA WEB)

Este domingo salió a la luz una entrevista que se le realizó al ex jugador de futbol americano O.J. Simpson en el 2006, donde confiesa detalles sobre el asesinato de su ex esposa y un amigo el 12 de junio de 1994.

En dicha entrevista, el ex corredor de Búfalo aparece a cámara relatando de manera hipotética el asesinato perpetrado a su exesposa Nicole Brown y su amigo Ron Goldman. El video no fue transmitido en el 2006 debido a las reacciones del público, pero iba a ser emitida en el mes de noviembre del mismo año en dos partes.

La entrevista realizada por Judith Regan de la cadena Fox, explicó durante el programa especial que se transmitió este domingo 11 de marzo llamado "O.J. Simpson: The Lost Confession?" (O.J. Simpson: ¿la confesión perdida?, que "recibí una llamada telefónica de un abogado que me dijo ´O.J. está listo para confesar".

El ex jugador de la NFL aceptó ser entrevistado para dar promoción al libro "If I Did it" (Si yo lo hubiera hecho) que saldría ese mismo año en el que se contaba una versión de los hechos.

"Desde mi punto de vista, quién haría esto, incluso como hipotético, a menos que hayan cometido los asesinatos", comentó Judith Regan.

Simpson menciona durante el cuestionamiento que sólo recuerda haber tomado un cuchillo cuando discutía con Nicole, pero que posteriormente todo se volvió negro, se nubló y que no recuerda nada hasta ver todo lleno de sangre.

Judith Regan, periodista que hace las preguntas a Simpson, continúa con la entrevista de manera hipotética, acorralando hasta cierto punto a la exestrella deportiva.

O.J. recuerda recibir una llamada de Nicole en el que le dice que vaya a su mansión, ya estando ahí todo detona. En la entrevista relata que se estacionó cerca de la casa de su ex esposa y se puso unos guantes y una gorra, además recordó que siempre guardaba un cuchillo en su carro "para los locos y esas cosas porque no se puede viajar con una pistola".

Luego de esta situación, Simpson comenzó a hablar en primera persona, "voy al frente (casa de Nicole) y estoy buscando ver qué está pasando", lugar en el que más tarde se encontró con Ronald, a quien asegura no reconoció y que con su enojo comenzó a hacerse de palabras con él.

Tras la discusión, Nicole Brown salió para ver que sucedía, por lo que también se hizo de palabras con su ex esposa, mientras esto sucedía, Simpson recordó que su ex esposa se cayó y se lastimó, "luego recuerdo que agarré el cuchillo, recuerdo esa parte y le quité el cuchillo a Charlie".

Después, Simpson aseguró que "para ser sincero, después de eso no recuerdo, excepto que estoy parado allí y hay todo tipo de cosas por ahí... sangre y cosas por el estilo".

Cuando Judith Regan cuestiona al ex corredor de la NFL si todo estaba cubierto de sangre, O.J. respondió, "Todo estaba cubierto. Creo que todos hemos visto las imágenes espeluznantes después, creo que todo estaba cubierto, habría estado cubierto de sangre".

Sobre el guante que se encontró en la escena del crimen señala en la entrevista, "no tengo ningún recuerdo consciente de haberlo hecho, pero obviamente debo haberlo porque encontraron el guante allí".

Luego de lo ocurrido, Simpson cuenta que al llegar a su casa, "corrí hacia arriba por las escaleras para tomar un baño".

Simpson libró la cárcel en 1995 luego de un juicio que duró mucho tiempo y que atrajo el interés de Estados Unidos como del mundo entero, debido a la popularidad del ex jugador.

Simpson después fue condenado a pagar 20 millones de dólares para resarcir los daños causados a las familias. Años después cayó en prisión por un asalto y apenas en octubre pasado fue puesto en libertad.

