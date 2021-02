Desata enojo desigualdad en la bolsa entre "El Canelo" y sus rivales

“Llega un punto en que no vamos a vender nuestra alma. Lo que me han dicho es que Golden Boy tiene 40 millones y que 35 son para Canelo Álvarez. Entonces, tiene un precio de 5 para su oponente. Me llevo muy bien con Golden Boy, pero piensan que quien esté luchando sintonizará con la gente solo por estar enfrentando a Canelo y lo que en realidad necesitan es una gran pelea”, aseguró para The Boxing Scene.