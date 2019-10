Deportistas que vivieron una infancia de terror y hoy brillan en la cima del éxito

Existen muchos deportistas que vivieron una terrible infancia que marcó sus vidas. Aunque fue difícil superar esos turbulentos momentos, hoy han alcanzado la cima del éxito para ser reconocidos por el mundo.

Pese a los problemas familiares, la falta de dinero para sobrevivir, o ser parte de una tragedia, ninguno de ellos se rindió, y hoy siguen superando obstáculos que los hacen los mejores deportistas del mundo.

En Acción LSR recordamos a los deportistas que superaron una terrible infancia.

Simone Biles

Enviada a una familia temporal en su infancia y agredida sexualmente en la adolescencia, Simone Biles ha superado todas las pruebas para convertirse en una leyenda de la gimnasia y en un icono más allá del deporte.

La gimnasta estadounidense se convirtió a los 22 años en la gimnasta con más medallas en los Mundiales con 25, rompiendo con dos oros el empate que había logrado el sábado con el bielorruso Vitaly Scherbo.

Nunca una gimnasta había acumulado cinco coronas mundiales en el concurso general (el récord estaba en tres). Nunca una gimnasta había logrado 19 títulos mundiales (el récord estaba en 12).

Simone descubrió la gimnasia a los seis años, cuando un entrenador la descubrió, y aunque todo pareciera un cuento de hadas, durante su infancia fue todo un infierno.

Su madre, Shanon Biles, eran adictos a las drogas y al alcohol. La gimnasta y sus tres hermanos fueron enviados a familias de acogida en sus primeros años de vida.

"Nunca pude contar con mi madre biológica. Recuerdo que siempre tenía hambre, miedo", confesó.

Sin embargo, su abuelo Roland Biles y su segunda esposa, Nellie, entraron al rescate para salvar a Simone a sus hermanos Tevon, Ashley y Adria.

"Mis abuelos me salvaron", afirmó sobre Nellie y Ron Biles, a los que considera sus padres.

A los ocho años, Biles encontró a Aimee Boorman, la entrenadora que la llevó a la cima "su segunda madre".

Sobre su madre biológica, Biles confeso que "Cuando era más pequeña me preguntaba qué habría sido de mi vida si no hubiese pasado nada de esto. A veces todavía me pregunto si mi madre biológica se arrepiente y querría haber hecho las cosas de manera diferente, pero evito plantearme estas preguntas porque no las tengo que responder yo".

Sin embargo, Biles vivió otro infierno, en 2018 reveló que formó parte de las más de 200 víctimas de Larry Nassar, el exdoctor del equipo nacional estadounidense condenado por abuso sexual.

"Esta experiencia horrible no me define. Soy mucho más que eso. Soy única, inteligente, talentosa, motivada y apasionada. Me prometí que mi historia sería mucho más grande que eso", aseguró Simone Biles, la histórica gimnasta.

Cristiano Ronaldo

Detrás de la figura de Cristiano Ronaldo, uno de los mejores futbolistas del mundo, se esconde un hombre sensible que vivió una infancia complicada.

El pasado 14 de octubre, el crack de a Juventus llegó a 700 goles oficiales en su carrera, con lo que se unió a un grupo selecto de futbolistas.

La vida fue ruda para Cristiano, nacido en una familia humilde de Quinta do Falcao, uno de los barrios más pobres de la isla de Madeira. Su padre mantenía a la familia como cuidador del vestuario del Andorinha, el equipo del futbol del barrio.

Cristiano tenía como objetivo sacar a su madre de la pobreza y tuvo que trasladarse a Lisboa para darse a conocer en los equipos de Portugal.

Sin embargo, su padre, José Dinis Aveiro, siempre fue una preocupación por su adicción al alcohol, misma que le causó la muerte cuando Cristiano tenía 20 años.

Además, CR7 ha sido decisivo en la rehabilitación de su hermano Hugo, que ha recaído varias veces en problemas de drogas.

