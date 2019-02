Deportistas que lucharon contra el cáncer y ganaron la batalla

REDACCIÓN 04/02/2019 05:48 p.m.

Varios son los deportistas que en algún momento de su carrera deportiva, o en el retiro, se han enfrentado al cáncer. Hoy en el día mundial contra el cáncer, en Acción LSR recordamos los deportistas que ganaron la batalla contra el cáncer.

Eric Abidal

Al futbolista del Barcelona se le diagnosticó un cáncer de hígado en el mes de marzo de 2011. Pero no solo lo superó, sino que además regresó a las canchas para levantar el trofeo de la Champions en Wembley

Lance Armstrong

El mismísimo ciclista Lance Armstrong con 25 años logró acabar con el cáncer de testículo y su metástasis en los pulmones y cerebro para ganar seis veces el Tour de France, aunque de la forma que ya todos conocemos. Antes había partcipado en las Olimpiadas de 1992 y 1996. Fue intervenido y recibió mucha quimioterapia. Los médicos temieron incluso por su vida dadas las complicaciones de su enfermedad, pero Armstrong luchó, plantó cara al cáncer y regresó.

Novlene William-Mills

La velocista jamaicana supo que tenía cáncer antes de los Juegos Olímpicos de Londres. Solo su marido sabía la noticia. La atleta participó en la cita olímpica con sus compañeras de relevo 4x400 con las que subió al podio. Horas más tarde del triunfo voló rumbo a Atlanta para pisar el quirófano. Tras la primera operación quedaron células cancerosas.

"Fue duro, al principio me negué a una masectomía, luego me di cuenta que no podía fallar a los que me quieren".

Un par de años después superó la enfermedad.

Martina Navratilova

La tenista que ganó 18 títulos de Grand Slam el pasado siglo se enteró que tenía cáncer en 2010, cuando en una visita al ginecólogo se le comunicó del cáncer de mama. "No te olvidas del día que cambia tu vida", recuerda. Un bulto en su pecho izquierdo levantó las sospechas y la posterior biopsia confirmó que era malo. Navratilova supo que sufría un cáncer de pecho no invasivo, denominado ductal carcinoma in situ o DCIS, que en su caso no se expandió al tejido mamario.

Arjen Robben

El futbolista holandés y que México recuerda por el "No era penal", con 20 años tuvo que someterse a una operación para acabar con el cáncer de testículo que le fue diagnosticado. Cayó en depresión al pensar que no podría volver a jugar futbol, pero la biografía de Lance Armstrong le ayudó a salir adelante.

Nene Hilario

El actual jugador de los Rockets volvió a las canchas tres meses después de que le fuera diagnosticado cáncer de testículo. En 2008 tuvo que retirarse obligatoriamente para centrarse únicamente en su enfermedad. El pivot brasileño regresó a las canchas y sigue 'peleándose' con los otros pivots en la pintura.

Heiko Herrlich

El futbolista se enteró que tenía un tumor cerebral en 2001. Lo superó y regresó a las canchas, aunque no volvió al gran nivel que exhibía antes de conocer su enfermedad.

