Deportistas mexicanos que brillan en el mundo sin reflectores

No todos los deportistas mexicanos que ponen en alto el nombre de México son reconocidos. Sin reflectores, deportistas tricolores brillan en deportes emergentes, con poca difusión, y seguramente no los conoces.

A diferencia de otros deportes populares en México, estos atletas han logrado conquistar diferentes disciplinas, y gracias a diferentes patrocinadores y sin reflectores, han logrado costear sus gastos para ver la bandera de México en lo más alto.

En Acción LSR hacemos un recuento de los mexicanos que brillan sin reflectores en el mundo deportivo.

Anjuli, la deportista de la que todo México debería estar hablando

Karla Castellanos

Con 21 años, Karla Castellanos logró el primer lugar en la Copa Mundial de Parkour que se disputó en Hiroshima, Japón, su primera competencia internacional. En noviembre de este año, buscará defender su título en china.

Jonathan Paredes y Adriana Jiménez

Los clavadistas de altura han obtenidos grandes resultados para México. Paredes logró el tercer puesto en la quinta etapa de la Serie Mundial de Clavados de Altura que se celebró en Copenhague, quedando muy cerca de lograr el segundo lugar.

Mientras que Adriana Jiménez, terminó en el segundo lugar en el Mundial de Clavados de Altura de Red Bull que se llevó a cabo en Portugal.

Lorena Ramírez

En 2017, la corredora rarámuri corrió el ultramaratón en Chihuahua con su traje típico y en sandalias, sorprendiendo al mundo. En este 2018, Ramírez viajó a España para correr 102 kilómetros en el Teide de Tenerife.

Patricio O´ Ward

El piloto de 19 años sorprendió al mundo del automovilismo tras conquistar el Indy Lights, convirtiéndose en el primer mexicano en lograrlo. Tras ocho victorias, se llevó el título y se llevó 1 millón de dólares para disputar tres carreras la próxima temporada en la IndyCar, incluida la tradicional Indy500.

