Dennis Rodman y yo lo hacíamos en todos lados: Carmen Electra

Dennis Rodman regresó a la escena con el nuevo documental The Last Dances. (FOTO ESPECIAL)

Las revelaciones no dejan de impresionar en el documental “The Last Dances” sobre la vida del histórico jugador de la NBA, Michael Jordan. En los capítulos de esta entrega se cuenta como los Chicago Bulls culminaron con su sexto anillo de la NBA, y otro de los protagonistas es el polémico Denis Rodman.

Su exesposa, la actriz, Carmen Electra ha revelado algunas de las “locuras” que hizo a lado del exbasquetbolista.

De acuerdo a Medio Tiempo, en la última entrega de la serie de Netflix, la vida personal de Rodman fue tendencia, luego de revelar la escapada que tuvo a Las Vegas en plena mitad de temporada junto a su exesposa.

“Un día que el equipo le había dado el día libre, Dennis dijo que tenía una sorpresa para mí. Me vendó los ojos y me subió a su moto y cuando me quito la venda estábamos en el centro de entrenamiento de los Bulls”, afirmó Electra.

“Fue una locura. Éramos como dos niños en una tienda de caramelos. Tuvimos sexo en todo el maldito lugar. En la sala de recuperación, en la sala de las pesas, en la cancha…”, reveló Electra en una entrevista a Los Ángeles Times.

En 1998, Dennis Rodman y Carmen Electra se casaron en Las Vegas, un romance fugaz que solo duró un año. Pero la actriz afirma que en ese tiempo sabía que estaba “con el chico malo del baloncesto”.