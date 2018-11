Demanda y cambio de sede: ¿Peligra el juego de NFL en México?

Las pésimas condiciones en las que se encuentra la cancha del Estadio Azteca continúa siendo motivo de preocupación para la NFL. A menos de una semana para que el partido entre Los Angeles Rams y Kansas City disputen el partido, la liga estadounidense ya está analizando otras opciones.

El lamentable estado del campo sería el motivo para que la NFL cambie de sede el partido que está pactado a jugarse el próximo lunes 19 de noviembre a las 19:00 horas.

Antes y después, ¿por qué la cancha del Estadio Azteca no se recupera?

Según información de ESPN, el partido se trasladaría a la ciudad de Los Angeles si las autoridades del Estadio Azteca no pueden organizar un césped a la altura de los estándares de la NFL.

Fue en la Jornada 16 de la Liga MX durante el partido entre Cruz Azul y Lobos BUAP, donde la grama del Azteca mostró las peores condiciones del torneo y que podría tener como consecuencia que la NFL cambie el duelo de la semana 11.

La NFL y el sindicato de jugadores (NFLPA) están sumamente preocupados por las condiciones del terreno de juego del Estadio Azteca para el duelo del próximo lunes entre Chiefs y Rams. Tanto así, que el día de hoy se reunirán en el inmueble para determinar si se podría cancelar el juego en México y moverlo a Los Ángeles o se queda como está planeado.

"Te maté": futbolista es atacado a tiros tras la eliminación de su equipo

Pero eso no sería todo. De acuerdo a la información de la prensa local, la NFL demandaría al Estadio Azteca por incumplimiento de contrato, ya que dicho recinto debió tener su cancha en condiciones para el partido entre Rams y Chiefs.

"Estamos trabajando estrechamente con el gerente de campo en el Estadio Azteca para asegurarnos de que tenemos una superficie de calidad para nuestro juego", mencionó la NFL a AP.

Discussions continue about whether Monday night´s Chiefs-Rams game will be played in Mexico City, LA or postponed, per sources. NFL determined to play it Monday night in Mexico City, but the field is "a mess" and might not be safe for players. It´s a significant concern.