Delanteros de Chivas, irresistibles para Cruz Azul

Este sábado Chivas y Cruz Azul disputarán uno de los partidos más atractivos de la jornada dos del Clausura 2018. Ambos conjuntos vienen de empatar, y dos de los nuevos refuerzos de 'La Máquina' volverán a la que fue su casa, Carlos Fierro y el 'Gullit' Peña.

Los ahora jugadores celestes se suman a la lista de los futbolistas que han vestido las playeras de ambos equipos, destacando que 'La Máquina' tiene una debilidad por adquirir goleadores del Rebaño Sagrado, que pese a tener un buen nivel con los rojiblancos, con el Cruz Azul no tienen la misma suerte.

En AcciónLSR te contamos qué jugadores han vestido el jersey celeste y rojiblanco.

Omar Bravo

El máximo goleador de las Chivas debutó hace 18 años con el conjunto rojiblanco y tuvo tres etapas con el Guadalajara. En el intermedio de esas épocas, Bravo emigró a Europa con el Deportivo la Coruña, regresó a México para jugar con Tigres y vivir una segunda etapa con el Rebaño Sagrado.

Luego de su paso por la MLS con el Sporting Kansas City, Bravo regresó a suelo azteca en 2012 para jugar con Cruz Azul, donde disputó 24 partidos y marcó sólo seis goles. Al salir de ‘La Máquina’, el de los Monchis jugó con el acérrimo rival rojiblanco, el Atlas. Finalmente en 2014 regresó al equipo de sus amores para convertirse en el máximo goleador de Chivas con 132 anotaciones en la Liga MX.

Marco Fabián

A finales de 2013, el mercado invernal del futbol mexicano dio de que hablar con la llegada de Marco Fabián a Cruz Azul en calidad de préstamo por un año. En 45 partidos, el ahora futbolista del Eintracht Frankfurt, marcó sólo ocho goles.

Aunque en las primeras jornadas le regresó la ilusión a la afición celeste, los problemas extracancha dejaron un sabor agridulce entre los seguidores de ‘La Máquina’.

Erick Torres

El ‘Cubo’ Torres debutó en 2010 con el Rebaño Sagrado. Aunque era una promesa del cuadro rojiblanco, Torres no logró desarrollarse como todos esperaban. En el Apertura 2016 firmó con Cruz Azul, sin embargo nunca pudo hacerse de un lugar, jugando únicamente tres partidos en su última etapa en la Liga MX. Actualmente Erik Torres juega en la MLS con el Dynamo.

Miguel Sabah

Sabah es uno de los futbolistas que vistieron ambas playeras y que logró ganarse el cariño de la afición celeste. Tres temporadas y 52 goles, respaldan su gran paso por Cruz Azul. Sin embargo, la afición de ‘La Máquina’ nunca le perdonó el criticar a su equipo por tener miedo cada que enfrentaban al América.

Carlos Fierro

El conjunto celeste incorporará a sus filas en este Clausura 2018 a dos ex Chivas, Carlos Fierro y ‘Gullit’ Peña. Luego de pedir un aumento de sueldo y recibir la negativa de la directiva, el campeón del mundo sub 17 recibió una propuesta de Cruz Azul para incorporarse a su plantilla. Fierro le habría costado alrededor de 3 millones de dólares a ‘La Máquina’, y este sábado vivirá su primer partido ante su ex equipo. El ganador del Balón de Bronce en el Mundial, acumuló 937 minutos vistiendo el jersey rojiblanco en el Apertura 2017, en dónde marcó tres goles, ante León, Tijuana y Pachuca.

Gullit Peña

Este sábado, Carlos Peña se reencontrará con la afición rojiblanca en la que fue su casa, el ahora Estadio Akron. Peña disputó 35 partidos y marcó 8 goles, sin embargo la afición rojiblanca nunca olvidará aquel penal fallado en los cuartos de final ante el América, que les quitó el pase a la semifinal. En este Clausura 2018, ‘Gullit’ comenzará a escribir su historia con ‘La Máquina’.

