"Déjense de mama..." y las frases más explosivas de Carlos Hermosillo contra Cruz Azul

¡Reventó la bomba! Carlos Hermosillo explotó contra los jugadores del Cruz Azul tras la crisis que viven en el Clausura 2019 con un paso irregular, e ironizó con el video que publicaron ayer los jugadores liderados por el arquero Jesús Corona, en donde respaldan a Pedro Caixinha tras las polémicas en los últimos días.

"Si lo desprestigian, si lo ponen en tela de juicio y el trabajo de todos ustedes como jugadores, si quieren verse como jugadores comprometidos a la institución y a la afición, en especial con su entrenador Pedro Caixinha y su cuerpo técnico, déjense de mamadas y empiecen a meter goles", aseguró el exjugador de celeste en Telemundo Deportes

Además, pidió que se acuerden de los colores que visten, "Empiecen a demostrar coraje en la cancha. Les agradecería que se acuerden de los colores y esa playea que tiene el privilegio de vestir y lo demuestren en cada partido que enfrentan, así que a jalar cabrones".

Las frases más polémicas de Hermosillo

Esta no es la primera vez que el jugador que el dio el último título de Liga a La Máquina critica al equipo de sus amores.

De acuerdo a Marca, Hermosillo tundió al conjunto cementero y su entrenador Paco Jémez tras el empate sin goles con el América en la ida de los cuartos de final del torneo Apertura 2017.

"Desde la vestimenta de Jemez ya íbamos mal, caray que bárbaro que miedo le tiene Cruz Azul al América, con 10 hombres y ni un gol, por favor".

En diciembre del año pasado, cuando La Máquina eliminó a Monterrey en la semifinal, Hermosillo le pegó con todo al delantero Martín Cauteruccio:

"Ojalá que Caixinha se de cuenta que a veces Cauteruccio no tendría que estar haciendo nada en el equipo, falla demasiado, se le generan oportunidades que no sabe concretar, le cuesta mucho trabajo", escribió Carlos en redes sociales.

En febrero 2017, tras perder 2-0 ante el América en el Clásico Joven, Hermosillo volvió a usar las redes sociales para criticar a Cruz Azul:

"Ya no basta con dar la cara... vergüenza, dignidad es lo que deberían tener, equipo de timoratos, seguimos siendo burla de todos".

