Debut, gol y festejo de Renato Ibarra causa indignación en redes sociales

América se llevó la victoria 2-0 ante Xolos de Tijuana, en un partido que estuvo marcado por el regreso de Renato Ibarra, el futbolista que enfrentó un juicio por violencia de género contra su esposa embarazada, Lucely Chalá, algo lo que generó indignación en redes sociales.

Las Águilas mantuvieron el liderato con un gol de Sebastián Córdova y otro tanto de Renato Ibarra, este último fue ovacionado por los aficionados americanistas, ignorando que hace un año piso la cárcel por golpear a su esposa.

El gol del futbolista ecuatoriano y su festejo generó enojo, indignación y rechazo por parte de usuarios en redes sociales, más aún cuando los seguidores del América corearon su nombre en el Estadio Azteca.

Ibarra aseguró la victoria del cuadro americanista con un gol desde fuera del área en la recta final de encuentro. Sin embargo, para muchos periodistas y aficionados los "valores" de la institución del América han quedado manchados al ignorar un tema tan importante como la violencia de género.

¿Qué hizo Renato Ibarra?

El jugador del América fue detenido el 5 de marzo de 2020 por violencia doméstica, luego de que agredió física y verbalmente a su pareja Lucely Chalá, quien en ese momento estaba embarazada.

El futbolista ecuatoriano fue detenido y llevado al Ministerio Público, para después ingresar al Reclusorio Norte. Sin embargo, fue liberado días más tardes, ya que su esposa cambió su declaración negando golpes en su vientre y cuerpo.

Así reaccionaron las redes tras el regreso de Renato Ibarra al América

Algunos aficionados en el Azteca le aplauden a Renato Ibarra, síntoma inequívoco de la sociedad en la que vivimos. Un país machista donde quien le pega a una mujer merece una ovación. Hágame usted el favor. — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) August 22, 2021

Este jugador no debería estar en club, solamente los retrógradas gritaron su gol, yo solo le grité que es un hijo de pta y por mí no es bienvenido de nuevo al América. — Allan Reyes (@allanreyes007) August 23, 2021

Que no se nos olvide que Renato Ibarra golpeó a una mujer con la que tenía una relación de pareja y que estaba embarazada. Que no se nos olvide que por esos golpes puso en riesgo su vida. Que no se nos olvide que está libre y que puede trabajar sin problemas. — Angel Armando (@aranha_azul) August 16, 2021

Una verguenza que después de separarlo correctamente este golpeador de mujeres vuelva a jugar con las Aguilas — Jaime Ramirez (@jrlaime) August 23, 2021

Anotó de último minuto el golpeador, abusador y delincuente que solamente daña la imagen del América. Que triste decisión de la directiva!!! Ccp @joserra_espn @Faitelson_ESPN @rgomezjunco — RAZIELINHO (@RAZIELINHO2) August 23, 2021

Buen día padrinos!



Renato Ibarra acapara las portadas de los principales diarios deportivos de México ???? pic.twitter.com/jlTo7Dh3UW — Juan Carlos Zúñiga (@JC_Zuniga) August 23, 2021

(dmv)