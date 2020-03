¿Debe desaparecer el descenso y ascenso en el futbol mexicano?

La semana pasada se empezó a escuchar con insistencia que la Federación Mexicana de Futbol y la Liga MX están considerando seriamente desaparecer por algunos años el ascenso y descenso. Se habla de un período de cinco años. Si bien, sabíamos que en esta temporada no habría descenso, debido a la baja del Veracruz antes del presente torneo, si es una sorpresa que se elimine el descenso y ascenso.

En México siempre ha existido el que baje a Segunda División (o División de Ascenso o Liga de Plata o como se les haya ocurrido nombrarla) el equipo con peores números, y suba en su lugar el campeón de la Segunda. Esto mismo ocurre en las principales ligas del mundo; incluso en algunas de ellas no baja un solo equipo, sino dos o tres.

Las principales ligas profesionales de Estados Unidos (NBA, MLB, NFL, MLS) funcionan sin ascenso / descenso así que eliminar el descenso no es algo totalmente novedoso pero si lo es para el futbol. Los argumentos más comunes que he escuchado son:

-Esto daría oportunidad a los equipos de la Liga MX de consolidarse sin tener que perder el foco en su crecimiento por estar involucrados en la lucha por no descender.

-Los equipos de Segunda División tendrán oportunidad de mejorar sus finanzas e infraestructura para entonces poder competir en mejores circunstancias cuando suban a Primera.

La crítica a la FMF y a la Liga MX ha sido muy dura, hay que reconocer que el historial de sus decisiones no es muy positivo por lo que es obvio que se les cuestione. Muchos periodistas especializados han criticado abiertamente el que siquiera se esté contemplando eliminar el descenso. Los principales argumentos en contra han sido:

La falta de oportunidades que tendrán futbolistas mexicanos.

Que lo que se está buscando es solo proteger el negocio, sacrificando los intereses deportivos por los económicos.

Esto se hace solo para evitar que equipos importantes puedan descender.

Se le quita a la Segunda División su razón de ser, no habría motivación en los equipos en esa categoría al no poder subir a Primera.

Se va a fomentar la mediocridad porque los equipos de Liga MX no invertirán al tener segura su permanencia, su único foco serán las utilidades financieras.

Están afectando a los aficionados de los equipos de Segunda División.

Antes de plantear mi opinión, revisemos cuales han sido los resultados de los equipos que han ascendido a la Primera División en los últimos años para tener algunos elementos adicionales para la discusión.

¿Qué ha pasado con los equipos que han ascendido?

Ha habido 20 ascensos (hay algunos casos extraños que modifican un poco este número) desde la temporada 1999 – 2000. ¿Cuál ha sido el desempeño de los equipos que han ascendido? La realidad es que no muy bueno.

Un total de 8 equipos de esos 20 ha descendido en su primer o segundo año en la Primera División, es decir, no han sido capaces de asentarse y crecer en la máxima categoría. Entre ellos se encuentran: Irapuato, San Luis, Indios, Dorados, Necaxa, U de G, Lobos BUAP, Querétaro. Es un porcentaje grande, representa 40% de los equipos que subieron. Las causas son múltiples pero en general apuntan a que la situación financiera de los equipos que ascienden no les permite reforzarse adecuadamente como para competir (tampoco ayuda el que se use el porcentaje en vez de los puntos totales).

Pero eso no es todo, algunos equipos desaparecieron prácticamente de inmediato. La Piedad sube pero se muda a Veracruz, Lobos BUAP compra su permanencia en Primera y se va a Juárez, San Luis se va a Chiapas, Irapuato es dado de baja.

No faltan tampoco los que venden la franquicia como el mencionado caso de Lobos BUAP. Querétaro desciende en 2013 pero compra una franquicia. Cafetaleros se gana el ascenso pero no cumple con las condiciones de infraestructura para jugar en Primera por lo que se queda en la división de ascenso.

En realidad solo podemos hablar de cinco equipos que han logrado quedarse en Primera División lo suficiente como para ser protagonistas en ella en algunos momentos e incluso algunos se han convertido en referentes:

San Luis 2004-2005 (aunque terminarían moviéndose a Chiapas)

Puebla 2006-2007

Tijuana 2010-2011

León 2011-2012

De estos cuadros, Tijuana y León han sido campeones, son los más exitosos pero hay que considerar que están respaldados por grupos empresariales muy importantes en México. Puebla ha permanecido pero está lejos de poder considerarse una franquicia exitosa recientemente.

Mirando estos datos fríamente queda claro que en general los equipos que suben de Segunda División no alcanzan a ser competitivos, muchos bajan rápidamente y a otros su situación financiera termina por estrangularlos. Realmente están muy lejos de transcender salvo algunas honrosas excepciones.

En cuanto a sus aficionados, es obvio que debe ser doloroso ver a tu equipo descender pero para ser justos con los equipos, la mayor parte de ellos juegan en tribunas semivacías cuando empiezan los resultados negativos, no es fácil gastar para ver a tu equipo perder la categoría.

Para entender que tanto realmente se impactaría al futbol mexicano en cuanto a perder talento joven en caso de desaparecer el descenso, revisé la plantilla de los equipos que ascendieron durante su primer año en Primera División, para identificar jugadores que hayan participado con ellos y terminaran siendo “estrellas” del futbol mexicano, y reconocí apenas a tres jugadores que pudieran entrar en esa clasificación.

Se trata de Kikín Fonseca, “Chapo” Montes y “Gullit” Peña. Hay algunos más que se consolidaron y jugaron varios años en Primera División, pero no fueron referentes de la Selección ni nada parecido. Seguramente se me podrán estar escapando algunos casos pero el punto es claro, no han llegado con equipos ascendidos muchos jugadores que revolucionen el futbol mexicano.

Sonará muy frío pero la realidad es que la Segunda División no se ha distinguido por ser una gran aportación a la Primera División y al futbol mexicano a través del ascenso anual.

Como punto final, consideremos que actualmente solo hay 12 equipos en la Liga de Ascenso. El costo de tener un equipo en esa categoría no es bajo y pocas veces operan las franquicias con utilidad. ¿Hace sentido esperar a que colapse por completo o es momento de tomar decisiones duras?

¿Es entonces buena idea eliminar el ascenso y descenso?

En principio puede ser que sí, pero como siempre, el diablo está en los detalles. Parece a simple vista que sería una buena decisión, pero si no se instrumenta correctamente para evitar todos los aspectos negativos que periodistas y el medio futbolístico han señalado, puede resultar un desastre. Si no se establecen algunas reglas muy claras y se asegura su cumplimiento se puede caer en una peligrosa mediocridad.

He aquí algunas ideas que ya se han escuchado y que me parecen buenas:

Que la Segunda División sea una liga de desarrollo . Eso suena muy bien, podría ser un semillero importante para equipos de Primera División. Se podría eliminar el torneo de reservas y que cada equipo, más los que ya están en Segunda hoy, formen una liga enfocada a dar fogueo a los jóvenes mexicanos.

Límite de edad. Se habla de que el objetivo sería tener por equipo un máximo de 5 jugadores sin límite de edad y 3 extranjeros, el resto serían jóvenes. Me gusta el límite de extranjeros y el que haya algunos jugadores sin tope de edad, permitiría a algunos futbolistas extender un poco su carrera. Además, debería establecerse una reducción paulatina de jugadores que estén por encima de la edad máxima.

Y algunas otras que creo podrían sumar:

“Piso” salarial por equipo. Se entiende que no todos los equipos podrán gastar como Tigres, Rayados, Cruz Azul, o América, al construir sus planteles, pero si la idea es consolidar una liga competitiva, debería haber una exigencia a los equipos de Primera División: que se armen para competir. La forma de asegurar esto es definir un monto mínimo a gastar en la nómina del club de tal forma que todos puedan pelear por puestos en liguilla. Al poner un “piso” evitas que algunos equipos “se tiren a la hamaca” amparados por el no descenso .

Monto mínimo de inversión en fuerzas básicas y otros conceptos. Tal como el punto anterior, se debería de establecer una inversión mínima en fuerzas básicas, futbol femenil, infraestructura, etc. Si se busca que únicamente se tengan equipos con solvencia financiera (lo cual me parece muy bien) entonces asegurémonos de que invierten, de que son los clubes que quiere tener la Liga MX.

Se tendría que asegurar el estricto cumplimiento de los dos puntos anteriores: si algún equipo no puede, entonces se debe forzar la venta de la franquicia a algún grupo o persona que si tenga la solvencia requerida (tal vez uno de Segunda División). Solo así se evitará que se caiga en la temida mediocridad.

Hacer obligatorio tener en el plantel de Primera División al menos a dos jugadores que el año anterior hayan jugado en Segunda División. Soy enemigo del concepto de tener que cumplir cierta cantidad de minutos de jóvenes en la cancha. Creo que la obligación es darles la oportunidad de que formen parte del equipo y se ganen un puesto. Si se quiere ver a la Segunda como una liga de desarrollo, se tiene que forzar el que los equipos reciban a los jugadores jóvenes que mejores resultados estén dando.

Soy enemigo del concepto de tener que cumplir cierta cantidad de minutos de jóvenes en la cancha. Creo que la obligación es darles la oportunidad de que formen parte del equipo y se ganen un puesto. Si se quiere ver a la Segunda como una liga de desarrollo, se tiene que forzar el que los equipos reciban a los jugadores jóvenes que mejores resultados estén dando. Acelerar la reducción de extranjeros en Primera División. Ya se plantea llegar a 9 en dos o tres años, creo que podría hacerse algo más acelerado en aras de la congruencia. Si la Segunda División será de desarrollo, entonces demos mayor oportunidad a los jugadores mexicanos jóvenes. Porque adicionalmente, su exportación puede ser una importante fuente de ingresos. No creo que deba reducirse mucho más el número de extranjeros pero si hacerlo más rápido.

¿Dejará de importarles a los aficionados de equipos de Segunda División el futbol? Francamente no lo creo, mi lectura es que seguirán apoyando y por más crudo que parezca, es mejor que jueguen en una división en donde sean competitivos que en una en donde en general van a ocupar las últimas posiciones.

En resumen, el desaparecer el descenso y ascenso me parece que es una buena idea … pero tiene que completarse con reglas y propuestas (que seguramente habrá algunas muy buenas) para evitar que se caiga en la complacencia y la mediocridad y para hacer de la Segunda División una auténtica fuente de desarrollo de futbolistas.

Los directivos del futbol mexicano están ante una gran oportunidad de hacer lo correcto, no sé si lo más popular, pero si lo correcto. Queda en ellos el trabajar los detalles para asegurar que esto no se convierta en una buena idea mal instrumentada y ejecutada. Es un buen momento para dejar de improvisar y construir con pasos firmes.