"¿De qué se ríen, pendejos?", JC Chávez se molestó en su bioserie "El César"

Aunque la serie biográfica de Julio César Chávez, "El César", fue un éxito por la historia y la interpretación de Armando Hernández, no todo fue color de rosa.

Fue el propio actor que interpretó a la leyenda del boxeo en televisión quien narró el día que JC Chávez se molestó por su imitación en la serie.

Armando, conocido por su papel en la famosa película Amarte Duele, contó en una entrevista que tuvo que esforzarse al máximo en la interpretación de Julio César, pues el gran campeón de boxeo siempre estuvo al tanto de la serie y quería que su personaje fuera perfecto.

Por eso, Hernández detalló el pequeño encontronazo que sostuvo con Julio César, quien le pidió que no exagerara a la hora de hablar como él en la susodicha serie.

"Julio entra, todos callados, (se sienta) a mi lado y me dice ´¿cómo va todo?´, y yo ´bien´, (me dice) ´mira, lo que pasa es que la otra vez yo te estuve viendo en la escena y hablas muy bronco, muy exagerado, yo no habló así´, le dije: ´es que Julio, así hablas´, y dice ´no, estás muy bronco y no me gusta, no quiero que lo hagas así´, contó el actor imitando el timbre de voz del exboxeador.

Ante dicho reclamo, Armando decidió hacer una demostración ante los presentes, quienes comenzaron a reírse, por lo que Chávez les reclamó, pero al darse cuenta que todos coincidían con que el actor lo imitaba a la perfección, no le quedó de otra más que aceptar que lo siguiera interpretando de la misma forma.

"Eh, de qué se ríen, pendejos, apoco así hablo... Chingada madre, síguele haciendo así entonces", dijo Julio César según Armando Hernández.





MJP