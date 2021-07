De portero a director técnico del Cruz Azul... el sueño de Jesús Corona

"Uno puede tener sus planes a futuro, ese es uno de mis planes, pero ya sabemos que todo puede pasar. Lo que sí me queda claro es que tengo que estar preparado porque en dos años termina mi contrato y me gustaría seguir involucrado en el deporte, que siga como director técnico o no ya es otra cosa, pero sí quiero estar preparado por si se necesita y por si acaso al final de cuentas me decido por seguir en el rumbo de estar lo más cercano posible a las canchas", dijo en entrevista Chuy Corona a ESPN.